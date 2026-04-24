Dominic Fritz, despre protocolul de coaliție: „Nu mai valorează nici banii de hârtie”

„Dacă aș putea să-i dau în judecată pentru nerespectarea protocolului, aș fi făcut-o deja”, a spus la RRA Dominic Fritz.

Președintele USR susține că protocolul de coaliție cu PSD „nu mai valorează nici banii de hârtie”, după ce partidul a votat în repetate rânduri alături de AUR împotriva partenerilor de guvernare.

Fritz a explicat că PSD a încălcat protocolul de coaliție înainte de criza actuală. Partidul a votat alături de AUR o moțiune simplă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu. Tot cu AUR a blocat votul pentru Avocatul Poporului, deși postul urma să revină USR.

„PSD a avut o majoritate paralelă cu AUR și și-a rezervat dreptul să ne șantajeze oricând”, a spus Fritz.

Plasa de siguranță cu Weber

Președintele USR a explicat și miza blocării Avocatului Poporului. PSD a dorit ca funcția să fie ocupată de o persoană care să facă ce vrea partidul. Scopul era să poată ataca oricând o eventuală ordonanță de urgență a guvernului.

Fritz a precizat că protocolul de coaliție nu are forță juridică. „Este un act de voință politică”, a spus el. Nimeni nu poate fi dat în judecată pentru nerespectarea lui.

Articolul 19 din protocol interzicea explicit votul pentru orice moțiune de cenzură sau moțiune simplă împotriva membrilor guvernului. PSD l-a ignorat.

Ușile nu sunt închise, dar brațele nu sunt deschise

Fritz a lăsat totuși o portiță deschisă. Cât timp nu se votează o moțiune de cenzură, revenirea PSD în Guvern rămâne posibilă din punct de vedere formal. „Din responsabilitate pentru România, putem să reașezăm lucrurile, dar cu Ilie Bolojan premier”, a spus el.

A doua variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și minorități. Fritz a estimat că ar fi nevoie de circa 50 de voturi suplimentare în Parlament pentru a susține o astfel de formulă.