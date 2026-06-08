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Eugen Tomac: „Vreau un spațiu media comun între România și Republica Moldova pentru combaterea dezinformării și a influenței ruse”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat că apropierea Republicii Moldova de România și de Uniunea Europeană reprezintă una dintre principalele sale priorități politice și a prezentat mai multe proiecte pe care le-ar promova dacă ar ajunge să conducă Guvernul.
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Oana Antipa
08 iun. 2026, 21:38, Politic
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Într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, Tomac a subliniat că legătura sa cu Republica Moldova datează de peste două decenii.

„Republica Moldova este unul dintre obiectivele mele și întreaga mea activitate s-a desfășurat și prin prisma promovării Republicii Moldova. Nu de ieri, de astăzi, ci de mai bine de 25 de ani”, a declarat acesta.

Politicianul a amintit că a intrat în politică în 2008, când a candidat pentru prima dată în colegiul destinat românilor din Republica Moldova.

„Aveam doar 27 de ani și am candidat. Am obținut aproape 50% din voturile oferite de cetățenii români pentru a-i reprezenta în Parlamentul României. M-a marcat acest lucru”, a afirmat Tomac.

Acesta a precizat că a candidat din nou în 2012 pentru a reprezenta românii din Republica Moldova și că experiența l-a apropiat și mai mult de problemele cetățenilor de peste Prut.

Spațiu media comun România-Republica Moldova

Tomac a anunțat că una dintre primele măsuri pe care le-ar propune ar fi crearea unui spațiu comunicațional comun între cele două state.

Potrivit acestuia, proiectul presupune armonizarea legislației astfel încât posturile de televiziune și radio din România să poată emite mai ușor în Republica Moldova, iar instituțiile media de la Chișinău să aibă acces pe piața românească.

„Prima acțiune va fi să inițiem dialogul cu Guvernul de la Chișinău pentru a crea un spațiu comunicațional comun”, a spus premierul desemnat.

El consideră că o astfel de măsură ar ajuta Republica Moldova în lupta împotriva dezinformării.

„În mod natural putem ajuta Republica Moldova în procesul de combatere a dezinformării și a acestui proces de rusificare. Pentru că, în continuare, influența presei de limbă rusă este o problemă destul de serioasă”, a declarat Tomac.

Curriculă și olimpiade comune

O altă prioritate enunțată de politician vizează educația.

Tomac susține că România și Republica Moldova ar trebui să aprofundeze cooperarea dintre sistemele de învățământ.

„Nu văd de ce nu am putea avea o curriculă comună”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a pledat și pentru organizarea de olimpiade comune și pentru studierea acelorași materii în cele două state.

„Cred că este absolut necesar să începem dialogul cu Republica Moldova pentru a avea olimpiade comune și pentru a integra cât mai profund cele două sisteme de învățământ”, a spus el.

Proiecte comune și integrare europeană

Tomac a mai propus dezvoltarea unor competiții sportive comune între România și Republica Moldova și a susținut că astfel de inițiative ar consolida legăturile dintre cetățenii celor două state.

„Mi-aș dori foarte mult să avem Cupa României și Republicii Moldova”, a declarat politicianul.

Potrivit acestuia, toate aceste proiecte au un obiectiv comun: apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

„Obiectivul nostru este să susținem accelerarea procesului de integrare europeană. Este absolut obligatoriu acest lucru”, a afirmat Tomac.

El a adăugat că România și Republica Moldova trebuie să aibă curajul de a construi „punți cât mai solide pentru generațiile viitoare” și de a întări relațiile dintre cele două maluri ale Prutului.

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