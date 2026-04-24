Bolojan: Sistemul nu poate fi schimbat rapid, nici sinecurile eliminate peste noapte

Invitat la Europa FM, în emisiunea „România în direct”, Ilie Bolojan a explicat că ordinea măsurilor fiscale pe care le-a luat guvernul pentru reducerea deficitului nu a fost una ideală, ci impusă de situația economică și de presiunile venite din partea instituțiilor europene.

„Nu faci lucrurile în ordinea în care ai vrea, ci în ordinea impusă de realitate. Când acest guvern a venit, exista o presiune foarte mare asupra României, pentru că nu respectaseră angajamentele de corectare a deficitului”, a spus premierul.

El a explicat că România risca sancțiuni dacă nu adopta rapid măsuri: „Trebuia să prezentăm un pachet de măsuri până la jumătatea lunii iulie, altfel exista riscul suspendării fondurilor europene”.

Bolojan: „Aș fi redus întâi cheltuielile”

Premierul a admis că, în mod normal, ar fi început cu reducerea cheltuielilor: „Mi se pare o logică normală – prima dată îți reduci cheltuielile, îți oprești pierderile și abia apoi, dacă nu reușești să echilibrezi bugetul, când cheltui mai mult decât îți poți permite, te duci și la creșteri de taxe”.

Sistemele, greu de reformat

Întrebat dacă va elimina sinecurile acum, când guvernul are mai mult control, Bolojan a susținut că a blocat astfel de situații ori de câte ori a putut.

„În fiecare zi în care am stat și am avut ocazia să blochez sinecuri, am făcut asta”, a afirmat el.

Premierul a evitat însă exemple punctuale de demiteri și a insistat că schimbarea reală nu se face prin decizii individuale: „Poți să schimbi o persoană sau alta, dar trebuie să schimbi sistemele. Și sistemele nu sunt atât de ușor de schimbat”.

Miniștrii PSD și-au dat demisia joi, iar guvernarea este asigurată acum de PNL, USR și UDMR. Pe lângă funcția de premier. Ilie Bolojan va prelua și portofoliul Energiei.

Economiile nu se văd imediat

Ilie Bolojan a spus că reforma ar trebui să pornească de la transparență și reguli clare privind cheltuirea banilor publici.

„Ca să schimbi un sistem trebuie să asiguri transparența, pentru că oamenii văd unde sunt problemele. Apoi trebuie să stabilești reguli”, a declarat premierul.

Acesta a indicat drept exemplu limitarea accesului la fonduri pentru administrațiile neperformante: „Nu am mai permis ca pușculița guvernamentală să fie accesată de toate administrațiile neperformante. Am făcut ordine din punctul ăsta de vedere, dar economiile nu se văd de pe o zi pe alta, se văd în timp”.