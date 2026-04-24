Theodor Paleologu: Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător din toată această poveste este AUR. Încercarea președintelui Nicușor Dan de a îmblânzi partidele e o iluzie, nu poate îmblânzi tigrii

Singurul câștigător din criza politică este AUR, spune la RFI profesorul Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii. Diplomatul afirmă pe de altă parte că încercarea președintelui Nicușor Dan de a îmblânzi partidele din coaliție este o iluzie.
Sursa foto: Alexandra Pandrea / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
24 apr. 2026, 10:38, Politic

Theodor Paleologu spune despre criza politică de la București că „este un remake, este reluarea unui film pe care l-am mai văzut, dar într-o situație diferită, pentru că în 2009 era un președinte jucător, care până la urmă a câștigat confruntarea cu PSD-ul, câștigând alegerile prezidențiale împotriva lui Mircea Geoană, în timp ce acum avem un președinte care nu e deloc un luptător, în orice caz nu în aceeași ligă și va căuta o altă soluție. Atâta numai că Nicușor Dan nu cunoaște suficient de bine această faună, el nu a avut o experiență îndelungată în fauna politică românească și își imaginează cu bună credință, fără îndoială, că poate îmblânzi tigrii, dar este probabil o iluzie”.

Fostul ministru al Culturii se așteaptă ca Executivul actual să fie demis în urma unei moțiuni de cenzură.

„În mod evident, urmează o moțiune de cenzură și o simplă aritmetică parlamentară ne spune că acest Guvern va cădea. Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Cel mai probabil, PSD împreună cu AUR și POT, SOS și ce mai e pe acolo vor vota împotriva Guvernului Bolojan, care va pica, asta este cea mai probabilă predicție”, afirmă Paleologu.

Theodor Paleologu e de părere că „singurul câștigător din toată această poveste este AUR”.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile din Guvern. Decizia retragerii din Executiv fusese luată anterior, în unanimitate, de conducerea partidului. „Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare”, se arată în comunicatul emis de PSD.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretele, iar acestea să fie publicate în Monitorul Oficial.

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit joi, la finalul ședinței de Guvern, miniștrilor PSD. Următorul pas: demisiile, înregistrate la cancelaria premierului, vor fi trimise la Cotroceni împreună cu propunerile de interimari.

În această perioadă, opoziția poate depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului în Parlament. AUR a anunțat deja că va vota orice moțiune îndreptată împotriva actualului Executiv.

Premierul Bolojan a declarat miercuri, după întâlnirea cu liderii UDMR, că au discutat despre funcționarea Guvernului într-un scenariu fără miniștrii PSD. Concluzia: înlocuirea demisionarilor trebuie făcută cât mai rapid.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Pe lângă cetățenia sârbă, Victor Ponta ar deține și cetățenia turcă. El neagă, dar actele oficiale îl contrazic EXCLUSIV
Libertatea
Zodia binecuvântată de Dumnezeu în această vară. Succese pe toate planurile pentru acești nativi în iunie, iulie și august 2026
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor