Prima pagină » Politic » Următorul pas al lui Bolojan, după mesajul de adio pentru miniștrii PSD

Premierul Ilie Bolojan a mulțumit, la finalul ședinței de Guvern, miniștrilor PSD. Următorul pas: demisiile, înregistrate la cancelaria premierului, vor fi trimise la Cotroceni împreună cu propunerile de interimari.
Sursa: Guvernul României
Andreea Tobias
23 apr. 2026, 13:09, Politic

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a declarat, joi, că la finalul ședinței Executivului, Bolojan a subliniat că cele 10 luni de guvernare au reprezentat o muncă de echipă. Fiecare ministru și-a adus contribuția și poartă partea sa de responsabilitate.

Mulțumiri speciale au fost adresate vicepremierului Marian Neacșu. Premierul a apreciat felul în care acesta a înțeles să colaboreze cu echipa guvernamentală.

Care este procedura după depunerea demisiilor

Demisiile vor fi depuse și înregistrate la cancelaria premierului. Momentul exact al transmiterii lor nu a fost confirmat oficial.

Împreună cu propunerile de interimari, demisiile vor fi transmise la Palatul Cotroceni. Președinția României va emite decretele de revocare și de numire a interrimarilor.

Guvernul își continuă activitatea

După finalizarea procedurii, Guvernul își continuă activitatea normală. Bolojan a subliniat că există proiecte foarte importante în derulare.

Cel mai important rămâne PNRR. Guvernul are puteri depline, iar interimarii vor prelua portofoliile ministeriale până la numirea unor titulari.

Recomandarea video

Cererea de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, la votul Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul European
G4Media
Brumă, ploi, ninsori și cod portocaliu de vânt. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi din țară. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Conacul Simonis de la Moșnița Nouă. Primarul, fratele președintelui Consiliului Județean Timiș Alfred Simonis, trebuie să își amendeze părinții: „Tatăl meu va plăti și va intra în legalitate”
Libertatea
Ce să pui în piureul de cartofi să nu mai iasă uscat. Trucul pentru un piure reușit
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor