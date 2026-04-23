Următorul pas al lui Bolojan, după mesajul de adio pentru miniștrii PSD

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a declarat, joi, că la finalul ședinței Executivului, Bolojan a subliniat că cele 10 luni de guvernare au reprezentat o muncă de echipă. Fiecare ministru și-a adus contribuția și poartă partea sa de responsabilitate.

Mulțumiri speciale au fost adresate vicepremierului Marian Neacșu. Premierul a apreciat felul în care acesta a înțeles să colaboreze cu echipa guvernamentală.

Care este procedura după depunerea demisiilor

Demisiile vor fi depuse și înregistrate la cancelaria premierului. Momentul exact al transmiterii lor nu a fost confirmat oficial.

Împreună cu propunerile de interimari, demisiile vor fi transmise la Palatul Cotroceni. Președinția României va emite decretele de revocare și de numire a interrimarilor.

Guvernul își continuă activitatea

După finalizarea procedurii, Guvernul își continuă activitatea normală. Bolojan a subliniat că există proiecte foarte importante în derulare.

Cel mai important rămâne PNRR. Guvernul are puteri depline, iar interimarii vor prelua portofoliile ministeriale până la numirea unor titulari.