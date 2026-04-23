Surse: Miniștrii PSD își vor depune demisiile la ora 14:00. Cine sunt cei șase miniștri PSD care pleacă din Executiv

UPDATE 10:30 Surse: Miniștrii PSD își vor depune demisiile la ora 14:00

Toți miniștrii PSD vor merge la ora 14:00 la Guvern pentru a-și depune demisiile, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

Știrea inițială

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis public că social-democrații nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan în fruntea Executivului. Partidul este dispus să treacă în opoziție dacă premierul nu va fi înlocuit.

La consultările cu președintele Nicușor Dan, PSD a transmis că va sprijini în continuare proiectele naționale strategice. Sunt vizate aderarea României la OCDE și atragerea fondurilor europene prin PNRR.

Cine sunt miniștrii care părăsesc Executivul

PSD are șase portofolii ministeriale. Pleacă din Guvern: ministrul Transporturilor Ciprian Șerban, ministrul Agriculturii Florin Barbu, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Justiției Radu Marinescu și ministrul Muncii Florin Manole.

De asemenea, vicepremierul Marian Neacșu și șeful Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, sunt și ei social-democrați.

Ce urmează după demisii

Odată cu demisia miniștrilor PSD, Guvernul Bolojan își modifică semnificativ compoziția politică. PSD iese efectiv din coaliția de guvernare.

Premierul va numi interimari dintre membrii actuali ai Cabinetului. Interimatul este limitat la 45 de zile.

Risc de moțiune de cenzură

În această perioadă, opoziția poate depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului în Parlament. AUR a anunțat deja că va vota orice moțiune îndreptată împotriva actualului Executiv.

Premierul Bolojan a declarat miercuri, după întâlnirea cu liderii UDMR, că au discutat despre funcționarea Guvernului într-un scenariu fără miniștrii PSD. Concluzia: înlocuirea demisionarilor trebuie făcută cât mai rapid.