Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise la președinte

Demisiile miniștrilor PSD și propunerile anunțate de premierul Ilie Bolojan pentru interimate au fost trimise la președinte, a anunțat Guvernul.
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise la președinte
Sursa; ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
23 apr. 2026, 20:56, Politic

Potrivit unei informări a Guivernului, demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administrația prezidențială joi seara.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretele, iar acestea să fie publicate în Monitorul Oficial.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile din Guvern. Decizia retragerii din Executiv fusese luată anterior, în unanimitate, de conducerea partidului.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare”, se arată într-un comunicat emis de PSD.

PSD deținea șase portofolii: al Transporturilor, Agriculturii, Energiei, Sănătății, Justiției și Muncii. De asemenea, vicepremierul Marian Neacșu și șeful Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, sunt și ei social-democrați.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Uniunea ipocriziei! USR își face imagine pe spinarea pacienților. Susține că a corectat o nedreptate, numai că nedreptatea aparține Guvernului Bolojan, din care face parte
Gandul
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5 ani
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Ce cred ucrainenii despre România după patru ani de invazie rusă la scară largă – sondaj
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor