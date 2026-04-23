Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise la președinte

Potrivit unei informări a Guivernului, demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost trimise și înregistrate la Administrația prezidențială joi seara.

Urmează ca președintele Nicușor Dan să semneze decretele, iar acestea să fie publicate în Monitorul Oficial.

Miniștrii PSD și-au depus, joi, demisiile din Guvern. Decizia retragerii din Executiv fusese luată anterior, în unanimitate, de conducerea partidului.

„Din acest moment, premierul nu mai are sprijinul unei majorităţi parlamentare”, se arată într-un comunicat emis de PSD.

PSD deținea șase portofolii: al Transporturilor, Agriculturii, Energiei, Sănătății, Justiției și Muncii. De asemenea, vicepremierul Marian Neacșu și șeful Secretariatului General al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, sunt și ei social-democrați.