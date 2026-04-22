Un ministru își anunță plecarea iminentă din Guvern: „Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”

Ministrul Sănătății, a anunțat că joi își va depune demisia din cadrul Guvernului.

„Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”, a răspuns Rogobete atunci când a fost întrebat dacă și-a scris demisia.

El a spus ce regret are.

„Tot ce regret este că democrația din România a ajuns sa stea într-un singur om”, a adăugat Rogobete.

Ministrul Sănătății nu știe cine îi va urma în funcție.

„Nu cred că va fi delegat un secretar de stat, probabil prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”, a precizat Rogobete.

Președintele Nicușor Dan organizează miercuri, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii partidelor din coaliția guvernamentală ca urmare a crizei politice. PSD cere înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier și, dacă nu se va ajunge la un consens, miniștrii social democrați vor demisiona.