Eugen Tomac și-a înaintat demisia miercuri seară din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX.

Decizia vine în contextul în care Tomac a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Eugen Tomac, desemnat pentru funcția de premier

Eugen Tomac a anunțat, la Palatul Cotroceni, că va propune Parlamentului „o echipă de specialiști” și că vrea să formeze „un guvern tehnic, nu unul politic”.

Premierul desemnat a spus că își dorește „deschidere și un dialog sincer” din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru învestirea unui Guvern care să aibă ca obiectiv „binele comun al cetățenilor României”.

Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.