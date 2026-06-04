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Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP – surse

Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX.
Eugen Tomac a demisionat din funcția de președinte al PMP - surse
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
04 iun. 2026, 18:40, Politic
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Eugen Tomac și-a înaintat demisia miercuri seară din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară, au declarat surse oficiale pentru MEDIAFAX.

Decizia vine în contextul în care Tomac a fost desemnat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Eugen Tomac, desemnat pentru funcția de premier

Eugen Tomac a anunțat, la Palatul Cotroceni, că va propune Parlamentului „o echipă de specialiști” și că vrea să formeze „un guvern tehnic, nu unul politic”.

Premierul desemnat a spus că își dorește „deschidere și un dialog sincer” din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru învestirea unui Guvern care să aibă ca obiectiv „binele comun al cetățenilor României”.

Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

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