Eugen Tomac, primele declarații după ce a fost desemnat premier: Voi propune un guvern tehnic, nu politic

„Este o onoare și o responsabilitate această desemnare de a forma viitorul Guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a afirmat că România are nevoie de responsabilitate, pentru ca investițiile să continue, reformele să producă rezultate, iar instituțiile statului să recâștige încrederea cetățenilor.

„Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează”, a spus Tomac.

Tomac: Voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști

Eugen Tomac a anunțat că va propune Parlamentului „o echipă de specialiști” și a precizat că își dorește formarea unui guvern tehnic, nu politic.

„Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic”, a declarat premierul desemnat.

El a spus că își dorește „deschidere și un dialog sincer” din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament, pentru învestirea unui Guvern care să aibă ca obiectiv „binele comun al cetățenilor României”.

Direcția europeană, parteneriatul cu SUA și securitatea, printre priorități

Tomac a mai afirmat că viitorul Guvern va menține direcția europeană a României, va consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite și va susține rolul țării în NATO.

„Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate”, a spus Tomac.

Premierul desemnat a menționat și competitivitatea economică, fondurile din PNRR și aderarea la OCDE printre obiectivele importante ale viitorului Executiv.

„Fondurile PNRR, aderarea la OCDE sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat”, a declarat el.

Eugen Tomac a mai spus că garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne „o obligație fundamentală” a statului român, în contextul războiului de la graniță.

„Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali”, a mai spus Eugen Tomac.