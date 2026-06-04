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Cine este Eugen Tomac, politicianul basarabean care a ajuns premier desemnat

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru și pentru formarea noului Guvern. Deși nu conduce un partid mare și nu este una dintre figurile dominante ale politicii de la București, politicianul originar din Basarabia și-a construit în ultimele două decenii o carieră discretă, dar constantă, în administrație, Parlament și instituțiile europene.
Cine este Eugen Tomac, politicianul basarabean care a ajuns premier desemnat
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Victor Dan Stephanovici
04 iun. 2026, 18:06, Politic
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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare.

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Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac s-a născut în 1981 în satul Babele (astăzi în regiunea Odesa din Ucraina), într-o familie de români basarabeni. A venit în România la vârsta de 17 ani prin programul de burse oferit etnicilor români din afara granițelor și a studiat istoria la Universitatea din București.

Înainte de a intra în politică, a activat ca jurnalist și cercetător, colaborând cu publicații și instituții media precum TVR, Radio România Cultural și revista Magazin Istoric. Această origine basarabeană a devenit ulterior unul dintre elementele definitorii ale carierei sale politice.

Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, si europarlamentarul Eugen Tomac participa la evenimentul prilejuit de primirea unui grup de copii romani din diaspora, participanti la cea de-a XVI-a editie a Programului de Tabere „ARC” , care viziteaza Palatul si Gradina Cotroceni, in Bucuresti, luni, 28 iulie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ascensiunea în administrația prezidențială

Tomac a intrat în cercul politic apropiat fostului președinte Traian Băsescu în anii 2000. A ocupat funcții în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, devenind una dintre vocile cele mai active pe tema drepturilor românilor din diaspora și a comunităților istorice din Republica Moldova, Ucraina și Balcani. A fost consilier prezidențial și ulterior secretar de stat, iar în 2012 a intrat în Parlamentul României ca deputat.

Omul care a preluat moștenirea politică a lui Băsescu

Ascensiunea sa este strâns legată de PMP, formațiunea creată în jurul fostului președinte Băsescu. Tomac a devenit pentru prima dată președinte al PMP în 2015 și a revenit ulterior în fruntea partidului, fiind considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori politici ai fostului șef al statului. De-a lungul anilor, a rămas una dintre figurile constante ale formațiunii, chiar și după declinul electoral al PMP.

Activitatea europeană

În 2019, Tomac a fost ales europarlamentar, iar în 2024 și-a reînnoit mandatul. În prezent activează în Parlamentul European, unde s-a remarcat în special pe dosarele privind Republica Moldova, Ucraina, influența Rusiei în Europa de Est și drepturile comunităților românești din afara granițelor. În intervențiile sale europene a avut frecvent poziții critice față de Kremlin. Totodată a susținut apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Care sunt principalele sale teme politice

Spre deosebire de mulți politicieni români care și-au construit notorietatea pe teme economice sau administrative, Tomac și-a concentrat mare parte din carieră pe câteva subiecte specifice:

  • relația României cu Republica Moldova;
  • drepturile românilor din diaspora;
  • integrarea europeană;
  • combaterea influenței Rusiei în regiune;
  • proiectul unirii României cu Republica Moldova.

Acest profil l-a făcut mai cunoscut în mediile diplomatice și europene decât în politica internă de zi cu zi. Într-o politică dominată de lideri care au ajuns rapid în prim-plan, Eugen Tomac reprezintă un caz diferit. A pornit dintr-un sat românesc din sudul Basarabiei, a trecut prin administrația dedicată diasporei, Parlamentul României și Parlamentul European și a rămas constant asociat temelor identitare și europene.

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