Cine este Eugen Tomac, politicianul basarabean care a ajuns premier desemnat

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier, în urma consultărilor și negocierilor purtate în ultimele săptămâni cu partidele parlamentare.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, pentru a definitiva programul de guvernare și pentru a merge în Parlament, unde are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac s-a născut în 1981 în satul Babele (astăzi în regiunea Odesa din Ucraina), într-o familie de români basarabeni. A venit în România la vârsta de 17 ani prin programul de burse oferit etnicilor români din afara granițelor și a studiat istoria la Universitatea din București.

Înainte de a intra în politică, a activat ca jurnalist și cercetător, colaborând cu publicații și instituții media precum TVR, Radio România Cultural și revista Magazin Istoric. Această origine basarabeană a devenit ulterior unul dintre elementele definitorii ale carierei sale politice.

Ascensiunea în administrația prezidențială

Tomac a intrat în cercul politic apropiat fostului președinte Traian Băsescu în anii 2000. A ocupat funcții în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, devenind una dintre vocile cele mai active pe tema drepturilor românilor din diaspora și a comunităților istorice din Republica Moldova, Ucraina și Balcani. A fost consilier prezidențial și ulterior secretar de stat, iar în 2012 a intrat în Parlamentul României ca deputat.

Omul care a preluat moștenirea politică a lui Băsescu

Ascensiunea sa este strâns legată de PMP, formațiunea creată în jurul fostului președinte Băsescu. Tomac a devenit pentru prima dată președinte al PMP în 2015 și a revenit ulterior în fruntea partidului, fiind considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori politici ai fostului șef al statului. De-a lungul anilor, a rămas una dintre figurile constante ale formațiunii, chiar și după declinul electoral al PMP.

Activitatea europeană

În 2019, Tomac a fost ales europarlamentar, iar în 2024 și-a reînnoit mandatul. În prezent activează în Parlamentul European, unde s-a remarcat în special pe dosarele privind Republica Moldova, Ucraina, influența Rusiei în Europa de Est și drepturile comunităților românești din afara granițelor. În intervențiile sale europene a avut frecvent poziții critice față de Kremlin. Totodată a susținut apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Care sunt principalele sale teme politice

Spre deosebire de mulți politicieni români care și-au construit notorietatea pe teme economice sau administrative, Tomac și-a concentrat mare parte din carieră pe câteva subiecte specifice:

relația României cu Republica Moldova;

drepturile românilor din diaspora;

integrarea europeană;

combaterea influenței Rusiei în regiune;

proiectul unirii României cu Republica Moldova.

Acest profil l-a făcut mai cunoscut în mediile diplomatice și europene decât în politica internă de zi cu zi. Într-o politică dominată de lideri care au ajuns rapid în prim-plan, Eugen Tomac reprezintă un caz diferit. A pornit dintr-un sat românesc din sudul Basarabiei, a trecut prin administrația dedicată diasporei, Parlamentul României și Parlamentul European și a rămas constant asociat temelor identitare și europene.