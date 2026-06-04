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Ilie Bolojan: PNL nu va vota un guvern în care există secretari de stat de la PSD

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat joi că Partidul Național Liberal nu va susține în Parlament un guvern în care funcțiile de decizie sunt ocupate de persoane asociate PSD, în contextul nominalizării lui Eugen Tomac la funcția de prim-ministru.
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Radu Mocanu
04 iun. 2026, 21:33, Politic
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Fostul șef al Executivului, demis recent prin moțiune de cenzură, a explicat că dincolo de obiectivele cruciale ale României, precum asigurarea unei guvernări eficiente și încadrarea în țintele bugetare, viitorul Guvern ar trebui să elimine toți oamenii asociați cu PSD din structurile de decizie. 

„Gândiți-vă că nu mai există nicio bază de încredere, noi nu putem să votăm un guvern în care există secretari de stat, de exemplu, desemnați de PSD, sau miniștri care, într-o formă sau alta, sunt în mod evident asociați acestui partid”, a declarat Ilie Bolojan, joi, la Euronews. 

„Au mințit și au fugit de răspundere”

Bolojan a susținut că PSD nu și-a respectat angajamentele asumate în cadrul coaliției, inclusiv măsuri prevăzute în programul de guvernare, acuzând social-democrații că au evitat să își asume responsabilitatea pentru deciziile Guvernului. 

„Avem și o experiență pe care am avut-o în această perioadă cu Partidul Social Democrat, timp în care ne-am pierdut total încrederea în ceea ce face în acest partid, datorită faptului că nu și-au respectat înțelegerea, deși aveam un program de guvernare scris. Un partid care în toată perioada asta, nu doar că a fugit de răspundere, dar a mințit, a căutat să identifice vinovați, nu a respectat nimic, culminând cu acțiunea de a dărâma guvernul atunci când interesele clientelei politice au fost afectate”, subliniază liderul liberal. 

Influența PSD din aparatul administrativ

Întrebat până la ce grad, aparatul de stat ar trebui curățat de oameni ai social-democraților, Bolojan a răspuns: „Nu cred că se poate lua în calcul schemele de personal ale structurilor guvernamentale, director și așa mai departe, pentru că acești oameni le ocupă prin concurs.  o bună parte din oamenii de decizie din eșaloanele 2 și 3 ale Guvernului României în serviciile deconcentrate ale acestei țări, sunt oameni care, într-o manieră sau alta, nu spun că sunt oameni incompetenți, să mă înțelegeți, dar au ajuns pe o filieră a PSD”. 

Declarațiile sale vin după ce președintele Nicușor Dan l-a însărcinat pe Eugen Tomac să formeze  viitorul Guvern al României. 

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