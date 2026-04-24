A fost desemnat constructorul pentru ultimul lot al secțiunii Târgu Neamț – Ungheni din Autostrada Unirii

„Sunt bucuros să anunț un progres foarte important în evoluția proiectului Autostrăzii A8: desemnarea constructorilor pe toate cele patru tronsoane dintre Târgu Neamț și Ungheni. Practic, de astăzi, întreaga Autostradă a ,,Unirii” Târgu Mureș-Iași-Ungheni cu o lungime de peste 300 de kilometri este în șantier, în etapa de proiectare sau având contractele de lucrări atribuite”, se arată în mesajul publicat vineri de Ciprian Șerban pe Facebook.

„O Asociere condusă de cel mai mare constructor român, SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider)-TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt a fost desemnată câștigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos al Autostrăzii A8”, mai spune Șerban.

Tronsonul are o lungime de 27 de kilometri și valoarea contractului se ridică la 4.87 miliarde de lei. Oficialul a precizat că finanțarea provine din programul european SAFE, subliniind: „Prioritatea este semnarea contractului și respectarea termenelor de realizare, conform condițiilor acestui instrument european care asigură fondurile necesare proiectului”.

Șerban a spus că în cadrul proiectului va fi realizat și un segment de aproximativ 5 kilometri care, care să facă legătura cu Autostrăzii Moldovei cu DN2 și A7.

„În cadrul acestui contract, va fi construit cu prioritate un segment de autostradă cu o lungime de aproximativ 5 kilometri pentru a asigura legătura între secțiunea Leghin-Moțca a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei”, se arată în mesajul ministrului.

Pe tronsonul respectiv urmează să se construiască 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri, 4 tunele, lungime totală de 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos), mai spune Șerban.