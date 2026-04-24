A fost desemnat constructorul pentru ultimul lot al secțiunii Târgu Neamț – Ungheni din Autostrada Unirii

Ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban a anunțat desemnarea constructorului pentru ultimul segment din tronsonul dintre Târgu Neamț și Ungheni, subliniind că Autostrada Unirii a intrat integral în faze de execuție, proiectare sau contractare.
Sursa foto: Faceboo/Ciprian Șerban
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 15:42, Politic

„Sunt bucuros să anunț un progres foarte important în evoluția proiectului Autostrăzii A8: desemnarea constructorilor pe toate cele patru tronsoane dintre Târgu Neamț și Ungheni. Practic, de astăzi, întreaga Autostradă a ,,Unirii” Târgu Mureș-Iași-Ungheni cu o lungime de peste 300 de kilometri este în șantier, în etapa de proiectare sau având contractele de lucrări atribuite”, se arată în mesajul publicat vineri de Ciprian Șerban pe Facebook. 

O Asociere condusă de cel mai mare constructor român, SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider)-TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt a fost desemnată câștigătoare a contractului pentru construirea tronsonului 1 Moțca-Târgu Frumos al Autostrăzii A8”, mai spune Șerban. 

Tronsonul are o lungime de 27 de kilometri și valoarea contractului se ridică la 4.87 miliarde de lei. Oficialul a precizat că finanțarea provine din programul european SAFE, subliniind: „Prioritatea este semnarea contractului și respectarea termenelor de realizare, conform condițiilor acestui instrument european care asigură fondurile necesare proiectului”. 

Șerban a spus că în cadrul proiectului va fi realizat și un segment de aproximativ 5 kilometri care, care să facă legătura cu Autostrăzii Moldovei cu DN2 și A7. 

În cadrul acestui contract, va fi construit cu prioritate un segment de autostradă cu o lungime de aproximativ 5 kilometri pentru a asigura legătura între secțiunea Leghin-Moțca a A8 și DN2, respectiv A7-Autostrada Moldovei”, se arată în mesajul ministrului. 

Pe tronsonul respectiv urmează să se construiască 36 de poduri și pasaje cu o lungime totală de 8,5 kilometri, 4 tunele, lungime totală de 1,7 kilometri și 3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos), mai spune Șerban. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Frank Elbers, jurnalist olandez: „România ar trebui să conștientizeze importanța integrării timpurii a migranților economici din Asia de Sud-Est”
Libertatea
Ce ulei să folosești să scapi de furnici: e bun și împotriva muștelor, termitelor sau căpușelor
CSID
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Promotor