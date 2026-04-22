Autostrada care unește România de Republica Moldova face un pas decisiv: a fost ales constructorul

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat desemnarea constructorului pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8, pe ruta Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Este vorba despre ultimii kilometri ai autostrăzii până la frontiera cu Republica Moldova.

Acest tronson va face conexiunea cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni și, implicit, cu rețeaua rutieră din Republica Moldova, inclusiv cu primii kilometri de autostradă construiți pe teritoriul acesteia.

Detalii despre proiect și lucrări

Constructorul desemnat este asocierea Itinera SPA (lider), Sapiem SPA și ICM SPA. Contractul vizează un proiect complex de infrastructură rutieră, cu multiple componente.

Traseul va avea o lungime de 12,7 km și va include 12 structuri, poduri, viaducte și pasaje. De asemenea, sunt prevăzute două tuneluri, dintre care cel mai lung va avea o lungime de 1.700 de metri.

Proiectul mai include două noduri rutiere, unul în zona Spitalului Regional și Aeroportului Iași, iar celălalt la Golăiești. Totodată, va fi realizat un drum de legătură de 2,77 km între nodul Golăiești și Podul de Flori peste Prut de la Ungheni, precum și două spații de servicii.

Conexiune directă cu Republica Moldova

Pe lângă lucrările din România, proiectul prevede și construirea primilor 4,7 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, este inclusă conexiunea cu un viitor hub logistic multimodal, pentru care există o cerere comună de finanțare între cele două țări.

Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Valoarea ofertei câștigătoare este de 3,57 miliarde lei, iar finanțarea va fi asigurată prin Programul Security Action for Europe, SAFE, aprobat de Comisia Europeană pentru infrastructură duală, civilă și militară.

Calendar accelerat și cooperare bilaterală

Procedura de licitație publică este derulată de Compania Națională de Investiții Rutiere. Potrivit autorităților, termenele sunt reduse, în contextul calendarului accelerat impus de programul de finanțare, pentru ca semnarea contractelor să aibă loc într-un timp cât mai scurt.

Autoritățile române au subliniat și colaborarea cu partea moldoveană în acest proiect, menționând implicarea viceprim-ministrului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, Vladimir Bolea, precum și a secretarului de stat Mircea Păscăluță.