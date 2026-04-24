Ministrul demisionar Alexandru Rogobete spune că indicatorii de performanță au speriat sistemul de sănătate. El dă exemplul chirurgilor cu același salariu, indiferent dacă operează 40 de pacienți sau unul.
Rogobete: Indicatorii de performanță au speriat sistemul de sănătate
Andreea Tobias
24 apr. 2026, 12:52, Social

Ministrul demisionar al sănătății, Alexandru Rogobete, a recunoscut că indicatorii de performanță au generat rezistențe mari în sistem.

El a dat un exemplu concret: chirurgi care operează un singur pacient pe an câștigă la fel ca cei care operează 40 pe săptămână.

 

„Indicatorii de performanță au speriat mult sistemul de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete. El a recunoscut că rezistențele există și în prezent.

Același salariu, muncă diferită

Ministrul demisionar a ilustrat problema printr-un exemplu din chirurgie. Există chirurgi care operează 40 de pacienți pe săptămână. Există însă și chirurgi care operează unul, doi sau trei pacienți pe an. La sfârșitul anului, ambii primesc același venit.

„Nu este corect, nu este etic”, a spus Rogobete. El a subliniat că indicatorii de performanță sunt singurul instrument care poate corecta această inechitate.

O platformă care elimină raportările pe hârtie

Ministerul Sănătății a creat o platformă digitală dedicată acestui scop. Fiecare spital din România va fi înrolat și va completa trimestrial câmpuri clare. Datele vor include indicatori de calitate, financiari, de utilizare a paturilor și feedback-ul pacienților.

La finalul anului, platforma va genera automat un status de performanță pentru fiecare unitate sanitară. „Fără să poată interveni cineva”, a precizat ministrul demisionar.

Recomandare pentru successor

Rogobete i-a transmis un mesaj direct celui care îi va urma la conducerea ministerului. „Recomand celui care vine să nu se oprească”, a spus el.

A argumentat că doar o evaluare corectă a activității medicale permite construirea unor politici publice bazate pe realitate și o plată echitabilă a personalului medical.

