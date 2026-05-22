SAFE: firmele românești, conectate digital la marile proiecte europene din apărare

Guvernul României dezvoltă o platformă digitală prin care companiile locale vor putea fi conectate direct la proiectele finanțate prin instrumentul european SAFE. Autoritățile spun că obiectivul este ca cel puțin jumătate din producția industrială aferentă acestor proiecte să fie realizată în România.
Sursa foto: Comisia Europeană
Maria Miron
22 mai 2026, 16:45, Știrile zilei
Executivul a testat joi, la Palatul Victoria, prototipul unei platforme digitale de „matchmaking industrial” care ar urma să conecteze firmele românești la contractorii implicați în proiectele europene de apărare finanțate prin SAFE.

SAFE: 50% din producție, în România

Platforma, dezvoltată de Cancelaria Prim-Ministrului și Serviciul de Telecomunicații Speciale, este gândită ca un instrument digital prin care companiile din România își vor putea prezenta capacitățile industriale, certificările și experiența relevantă pentru proiectele din industria europeană de apărare.

Guvernul României își propune prin acestea un nivel de localizare de minim 50%. Prin platforma digitală SAFE țintim să creștem procentul de localizare a producției industriale în România”, se arată în comunicatul transmis vineri.

Cum va funcționa platforma

Sistemul va permite contractorilor implicați în proiectele SAFE să își publice nevoile industriale, iar platforma va realiza automat potriviri între cerere și oferta companiilor interesate, fără intervenție manuală din partea autorităților.

Potrivit Executivului, arhitectura platformei va include și verificări administrative și fiscale automate.

Guvernul: platforma nu atribuie contracte

Autoritățile subliniază că platforma SAFE nu va fi utilizată pentru achiziții publice și nu va atribui contracte.

„Rolul acesteia este exclusiv de a facilita conectarea între operatorii economici și identificarea rapidă a unor potențiali parteneri industriali”, au transmis reprezentanții Guvernului.

La testarea prototipului au participat reprezentanți ai unor organizații din industria de apărare și ai mediului de afaceri, într-un format pilot destinat evaluării funcționalităților platformei și colectării de feedback tehnic și operațional.

Printre participanți s-au numărat Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA), Patronatul Industriei Române de Apărare (ROMDEF), Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders și Asociația Unmanned Vehicle Systems România.

