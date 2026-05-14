Mihai Jurca afirmă că programul SAFE va sprijini industria românească de apărare în colaborare cu industria europeană

„Obiectivul principal al programului SAFE este dezvoltarea industriei europene de apărare. Sigur, prin industria europeană, noi am înțeles industria românească, care nu poate să se dezvolte decât în colaborare cu industria europeană”, a declarat Jurca.

Șeful Cancelariei a spus că minimum 65% din produsele achiziționate prin acest program trebuie să fie fabricate în Europa și că Guvernul urmărește creșterea impactului economic local prin implicarea companiilor românești în proiecte.

Jurca spune că programul SAFE ar putea genera un impact local de 60-70%

„Minim 50% din sumele și programele din SAFE, aici eliminând programele legate de infrastructura duală de autostrăzi, pentru că acolo este evident, vorbim de 100% producție românească. Minim 50%, cel mai probabil vom avea undeva la 60-70% asta, după ce fiecare program este contractat și oamenii vor începe să-și caute parteneri în România. Și pentru a face ca acest impact să fie mai mare, ne-am propus și am realizat la nivelul Cancelariei o platformă prin care fiecare contractor principal va trebui și va fi obligat să urce elementele pe care le dorește a fi produse în România, urmând ca toate companiile din România, fie că vorbim de companii publice, fie că vorbim de companii private, să poată să-și ofere serviciile industriale, să-și prezinte dotările industriale, de la prese metalice, strunguri și așa mai departe, astfel încât să putem crește acel procent de la 50% minim spre 60-70%”, a declarat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Condiții privind localizarea producției în România

Acesta a precizat că fiecare contract va include acorduri de cooperare industrială și condiții privind localizarea producției în România.

„Ceea ce este foarte important este să evaluăm realist nivelul de localizare pe care îl putem face în România și vă spun că fiecare contract este însoțit de un acord de cooperare industrială, acord și condiții care spun ce se va produce în România, în cât timp se va produce în România și care generează și penalități. Dacă acele condiții de localizare nu vor fi respectate, fiecare contractant va plăti penalități. E corect și e important să estimăm realist ceea ce se poate produce în România.

Desigur, ne-ar plăcea ca și România să producă echipamentele de ultima generație, cum sunt avioanele F-35 sau rachete Patriot, dar pentru a putea să creăm această posibilitate, va trebui să începem să construim și să reînvățăm să producem lucruri pe care astăzi companiile cele mai mari de la nivel european și global le produc și pe care noi le vom aduce în industria din România”, a declarat Jurca.

Jurca a subliniat că data de 30 mai este esențială pentru toate achizițiile și contractele individuale din programul SAFE.

„Dacă un contract, de exemplu armamentul de asalt, pe care noi vrem să-l facem, pistolul și arma de asalt pentru toate forțele noastre, pe care vrem să le producem în întregime în România, va trebui să-l semnăm până în 30 mai, pentru că este un program individual”, a precizat acesta.