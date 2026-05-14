Hidreoelectrica a încheiat primul trimestru cu un profitul net de peste două ori mai mare decât în primele trei luni de anul trecut

Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele trei luni ale anului 2026 rezultate operaționale și financiare semnificativ peste rezultatele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025. Veniturile au înregistrat o creștere cu 67% față de aceeasi perioada a anului 2025, iar marja operațională de 47% și marja netă de 42% reflectă reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creștere a segmentului de furnizare.

T1 2026 comparativ cu T1 2025

Grupul Hidroelectrica a înregistrat rezultate în creștere semnificativă, profitul brut sporind cu 122%

Producția de energie electrică netă s-a majorat cu 36%

Veniturile au avansat cu 67%

Marja operațională de 47%, în creștere cu 37%

Marja netă de 42%, în creștere cu 32%

Profitul net a urcat cu 122%, la 1.307 milioane RON, de la 589 milioane RON

Rezultatul pe acțiune, cu 122% mai mare, la 2,91 RON/acțiune, de la 1,31 RON/acțiune.

Potrivit companiei, în acest cadru, grupul Hidroelectrica a aplicat o politică comercială prudentă, a gestionat activ riscurile de preț și de volum și a calibrat dinamic mixul producție – achiziție, menținând o poziție financiară solidă și rezultate în linie cu evoluția piețelor de energie.

„Portofoliul de furnizare a crescut accelerat, confirmând repoziționarea către un model hibrid, cu ancorare comercială mai puternică și bază extinsă de clienți. Achizițiile din piață au crescut, riscul de piață fiind gestionat prin contractare etapizată și disciplină comercială. Lichiditate robustă și gradul redus de îndatorare permit finanțarea planului de investiții. Eficiența operațională, optimizarea mixului producție–achiziție, dezvoltarea RES și proiectele de stocare, pentru a reduce expunerea structurală la variabilitatea hidrologică și a consolida reziliența pe termen lung, predictibilitatea în guvernanță rămân priorități ale grupului în perioada următoare”, se arată în informarea de la BVB.

Potrivit informării, veniturile au totalizat 3.129 milioane RON, cu 67% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 47% și o marjă netă de 42%, ceea ce reflectă potențialul de exploatare al avantajului competitiv tradițional rezultat din costul scăzut al producției hidro proprii.

„Creșterea dependenței de piața angro de energie și reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creștere a segmentului de furnizare, au influențat nivelul marjelor”, arată compania.

La data de 31 martie 2026, portofoliul de furnizare cuprindea 1.312.627 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 108% față de aceeași dată a anului precedent, când erau înregistrate 630.927 LC.

„Această creștere de 681.700 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienți casnici, cât și o expansiune accentuată în segmentul noncasnic”, se arată în informare.

Pe segmentul de clienți casnici, numărul ajuns la 1.247.527, la finalul primului trimestru din 2026, față de 601.382, în urmă cu un an, respectiv o creștere de 107%.

Creșterea a fost mai mare la categoria noncasnic, cu 65.100 de clienți la finalul T1 din 2026, față de 29.545 acum un an, ceea ce înseamnă o majorare cu 120%.

„Evoluția portofoliului reflectă consolidarea poziției companiei în piața concurențială de furnizare a energiei electrice, pe fondul creșterii gradului de atractivitate comercială a ofertelor și al nivelului ridicat de interes manifestat de clienții casnici și noncasnici pentru serviciile furnizate de aceasta”, arată compania.

Energia produsă și vândută (netă)

În primul trimestru al anului 2026, s-a înregistrat o creștere semnificativă a producției nete de energie electrică, cu aproximativ 36% față de aceeași perioadă a anului anterior, atingând un total de 3.608 GWh.

„Debitul Dunării a ajuns la un nivel normal de aproximativ 6.900 mc/s –peste nivelul înregistrat în primele luni ale lui 2025. Având în vedere că această valoare inregistrată a hidraulicității s-a manifestat într-un interval limitat de timp, s-a impus o valorificare rapida a acestui aport de energie produsă, direcționându-l preponderent către piața angro. Astfel, cantitățile vândute pe acest segment au crescut cu 51% comparativ cu T1 2025”, a explicat compania.

Venituri piețe angro

Veniturile din piața angro în perioada ianuarie – martie 2026 au înregistrat o creștere de 85% față de trimestrul I al anului precedent. Aceasta a fost determinată de mai multi factori, printre care creșterea volumelor vândute.

„Strategia comercială adoptată a urmărit maximizarea valorii pentru fiecare MWh produs, valorificând flexibilitatea grupurilor hidro pentru a spori veniturile din segmentul angro. Volumele suplimentare de energie generate de contextul hidrologic avantajos au fost astfel tranzacționate eficient, contribuind semnificativ la rezultatele financiare ale companiei în trimestrul I al anului 2026”, arată compania.

Venituri din furnizare

În ceea ce privește veniturile din furnizare, acestea au crescut cu 72% la 1.127 milioane RON in primele trei luni ale anului 2026, de la 655 milioane RON în aceeași perioadă a anului 2025.

„Această evoluție reflectă atât optimizarea structurii portofoliului de furnizare și a strategiei comerciale, cât și o creștere a bazei de clienți și a cantității de energie vândute. Pentru a rămâne competitivă într-un mediu caracterizat de o presiune crescută asupra marjelor comerciale și o mobilitate accentuată a consumatorilor, compania a ajustat permanent structura ofertelor comerciale, urmărind atât menținerea atractivității produselor proprii, cât și fidelizarea portofoliului existent de clienți”, au transmis oficialii companiei.

Venituri din echilibrare

Veniturile din echilibrare au crescut cu 13%, la 97 milioane RON înregistrate în primele trei luni ale anului 2026, de la 86 milioane RON înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025. Creșterea este determinată de majorarea cu 53% a volumului de energie pe de o parte, compensată de reducerea cu 26% a prețului de vânzare în primele trei luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Venituri din servicii de sistem

Veniturile din servicii de sistem au crescut cu 73%, la 71 milioane RON înregistrate în primele trei luni ale anului 2026, de la 41 milioane RON înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.

Alte venituri din contracte cu clienții au crescut cu 5%, la 21 milioane RON în primele trei luni ale anului 2026, de la 20 milioane RON în aceeași perioadă a anului 2025.

Potrivit companiei, evoluția acestor venituri este influențată de comportamentul celorlalți participanți din piața de energie electrică în ceea ce privește gestionarea dezechilibrelor. În același timp, serviciile de reducere de putere înregistrate în segmentul de producere au crescut cu 3 milioane RON față de aceeași perioadă a anului 2025.

Compania a atins vineri o capitalizare-record

Compania anunțase, vineri, un nou maxim istoric pe piața de capital, în contextul unor informații considerate îngrijorătoare transmise de acționarul majoritar, respectiv Ministerul Energiei.

Este vorba de o creștere cu peste 60% a valorii de la momentul listării la bursă. Hidroelectrica este o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 80,05% din acțiuni.

„Hidroelectrica marchează un nou moment de referință pe piața de capital din România, atingând o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 de lei/acțiune. Menționăm că tranzacționarea bursieră s-a închis astăzi la valoarea de 169,8/acțiune, corespunzătoare unei capitalizări de 76,3 miliarde de lei. Acesta reprezintă un nou maxim istoric pentru companie și reconfirmă poziția Hidroelectrica drept una dintre cele mai valoroase companii listate din Europa Centrală și de Est”, a transmis compania.

Potrivit oficialilor companiei, la momentul listării capitalizarea bursieră înregistra o valoare de 46,7 miliarde de lei la un preț de 104 lei/acțiune.

În 2025, Hidroelectrica a realizat investiții de aproximativ 781 milioane lei, cel mai ridicat nivel investițional din istoria recentă a companiei. Pentru 2026, societatea își propune continuarea unui program ambițios de investiții, cu accent pe proiecte de stocare, modernizarea activelor existente și dezvoltarea unor noi capacități regenerabile.

Hidroelectrica și-a consolidat poziția de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de aproximativ 27% din producția națională în ultimii cinci ani. Totodată, compania a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România pe piața concurențială, administrând un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum. Compania operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW. De aemenea, compania deține și parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate instalată de 108 MW.