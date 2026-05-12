Presa maghiară, despre România: centrul global al celui mai mare grup energetic european, aici

Compania energetică franceză ENGIE și-a deschis centrul global de servicii în România. Decizia a atras atenția presei maghiare, care o prezintă ca pe o mutare strategică majoră în regiune, scrie Világgazdaság.

În cadrul ENGIE Global Business Services Romania lucrează în prezent 180 de specialiști. Aceștia activează în IT, resurse umane, finanțe și achiziții.

Până la sfârșitul anului 2026, numărul angajaților va crește la câteva sute. Centrul va deservi inițial interesele europene ale grupului, în special din Franța și Belgia.

De ce a ales ENGIE România

„România este o locație strategică pentru serviciile de suport, dispunând de expertiză tehnică solidă și competențe lingvistice”, a declarat Nicolas Richard, directorul general al ENGIE România.

ENGIE este prezentă în 30 de țări și are peste 90.000 de angajați. Cifra de afaceri din 2025 a fost de 71,9 miliarde de euro.

În România, compania are peste 2,3 milioane de clienți și aproximativ 4.400 de angajați. Filiala locală a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 8,685 miliarde de lei.

Premier Energy intră pe piața din Ungaria

Grupul românesc Premier Energy a achiziționat o participație de 51% la Iberdrola Renovables Magyarország Kft. Tranzacția valorează 128 de milioane de euro.

Portofoliul include parcuri eoliene cu o capacitate totală de 158 de megawați. Aceasta reprezintă aproape jumătate din întreaga producție eoliană operațională a Ungariei.

Cele 79 de turbine Gamesa produc anual aproximativ 300.000 de megawați-oră. Parcurile sunt situate în nord-vestul Ungariei, într-o zonă cu condiții eoliene favorabile.

Ce urmează pentru regiune

„Ungaria este o piață cu baze stabile, ideală pentru extinderea regională”, a declarat José Garza, directorul general al Premier Energy.

Ambele mișcări confirmă că România a devenit un actor energetic regional de neocolit. Presa maghiară tratează subiectul ca pe un semnal clar al schimbării hărții energetice din Europa Centrală și de Est.