EUROSTAT: România are cel mai mare preț la energie din UE la consumatorii casnici

În a doua jumătate a anului 2025, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au rămas în mare parte stabile, cu o ușoară creștere la 28,96 EUR, față de 28,79 EUR pe 100 kWh în prima jumătate a anului. Aceste niveluri de prețuri rămân mult peste nivelurile de dinainte de criza energetică din 2022, arată EUROSTAT.

Creșterea ușoară din 2025 a fost determinată de creșterea impozitelor și a taxelor, care au crescut atât în ​​termeni absoluți (la 0,0837 EUR pe kWh, comparativ cu 0,0804 EUR pe kWh în prima jumătate a anului 2025), cât și ca pondere din factura finală (28,9% în a doua jumătate a anului 2025, față de 27,9% în prima jumătate a anului). Prin urmare, ușoara scădere a prețurilor energiei electrice înainte de impozitare a fost mai mult decât compensată de o impozitare mai mare, ceea ce a dus la o creștere modestă a prețurilor finale plătite de consumatori.

Variații accentuate ale prețurilor energiei electrice pentru uz casnic în UE. Prețurile au crescut brusc, cel mai mult, în România

S-au observat variații considerabile între țările UE, arată EUROSTAT.

Irlanda a raportat cele mai mari prețuri la energia electrică, la 40,42 EUR pe 100 kWh, urmată de Germania (38,69 EUR) și Belgia (34,99 EUR).

În schimb, cele mai mici prețuri au fost observate în Ungaria (10,82 EUR), Malta (12,82 EUR) și Bulgaria (13,55 EUR).

În ciuda mediilor stabile din UE, comparațiile cu monedele naționale indică fluctuații semnificative ale prețurilor în unele țări.

Prețurile energiei electrice pentru gospodării au crescut brusc în a doua jumătate a anului 2025 în România (+58,6% față de a doua jumătate a anului 2024), Austria (+34,3%) și Irlanda (+32,7%). Între timp, țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%) au înregistrat reduceri semnificative de prețuri. Austria (+34,3%) și Irlanda (+32,7%). Între timp, țări precum Cipru (-14,7%), Franța (-12,5%) și Danemarca (-11,9%) au înregistrat reduceri semnificative de prețuri.

Exprimate în standardul puterii de cumpărare (PCS), prețurile energiei electrice au fost cele mai mari pentru gospodăriile din:

România (49,52 la 100 kWh),

Cehia (38,65) și Polonia (37,15).

Cele mai mici prețuri bazate pe PCS au fost observate în Malta (14,09), Ungaria (15,10) și Finlanda (18,77).