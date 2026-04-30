Prima pagină » Social » Comisia Europeană acordă fonduri de 600 de milioane de euro pentru proiecte în Energie

Comisia Europeană acordă fonduri de 600 de milioane de euro pentru proiecte în Energie

Comisia Europeană a lansat, joi, o nouă cerere de propuneri de proiecte în Energie, cu o valoare totală de 600 de milioane de euro, bani disponibili din Mecanismul pentru interconectarea Europei, MIE-E.
Comisia Europeană acordă fonduri de 600 de milioane de euro pentru proiecte în Energie
Sursa foto: Hepta
Daiana Rob
30 apr. 2026, 16:19, Politic

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, banii vor fi folosiți pentru proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică.

Sursa citată afirmă că este important ca UE să-și sporească interconectivitatea, trecând la un sistem energetic decarbonizat și rezilient, care să fie bazat pe autohtonă, curată, abundentă și la prețuri accesibile, dar și accelerarea electrificării.

Obiectivele sunt parte a pachetului privind rețelele europene, care propune modernizarea infrastructurii energetice, pentru reducerea facurilor și sporirea independenței energetice, dar și Accelerate EU, setul de instrumente al Comisiei menit să ofere ajutor imediat gospodăriilor și industriilor europene, în special celor mai vulnerabile, afectate de creșterea prețului la Energie pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. 

Cererea de propuneri de proiect este deschisă până în 30 septembrie 2026 proiectelor de interes comun (PIC), dar și proiectelor de interes reciproc (PIR), care figurează pe lista Uniunii.

Acesta este prima cerere de propuneri în cadrul celei de-a doua liste PIC și PIR de proiecte în infrastructura energetică, în temeiul Regulamentului privind rețelele transeuropene de energie.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor