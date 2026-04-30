Comisia Europeană, noi recomandări pe fondul creșterii prețurilor la energie. „Trebuie să protejăm gospodăriile vulnerabile împotriva debranșărilor de la alimentarea cu energie”

Comisia Europeană a emis, joi, astăzi un set de recomandări menite să contribuie la protejarea gospodăriilor vulnerabile împotriva debranșărilor de la alimentarea cu energie, precum și să le ajute să își gestioneze mai bine contractele de aprovizionare cu energie și să joace un rol activ în tranziția către o energie curată prin producția proprie și partajarea energiei, conform unui comunicat transmis de reprezentanții Executivului comunitar.

Recomandările dau curs pachetului de măsuri privind energia pentru cetățeni și comunicării privind AccelerateEU adoptate recent de Comisie pentru a aborda actuala criză a energiei din surse fosile.

„Europa trebuie să își consolideze reziliența energetică”

Potrivit sursei citate, crearea unui sistem energetic mai incluziv, mai rezilient și mai sustenabil este esențială pentru eforturile Europei de a obține independența energetică. Recomandările emise astăzi se axează pe oferirea de posibilități de acțiune consumatorilor europeni prin facilitarea unor alegeri în cunoștință de cauză în ceea ce privește aprovizionarea lor cu energie, precum și pe prevenirea debranșărilor și a consecințelor falimentului furnizorilor. De asemenea, ele urmăresc să sprijine statele membre pentru a promova dezvoltarea rapidă a comunităților energetice și a formelor de autoconsum și de partajare a energiei, care pot contribui la tranziția către o energie mai curată, reducând în același timp prețurile.

„Conflictul din Orientul Mijlociu și impactul acestuia asupra prețurilor la energie evidențiază volatilitatea piețelor mondiale ale energiei și urgența cu care Europa trebuie să își consolideze reziliența energetică. Acesta trebuie să fie momentul în care accelerăm tranziția către un sistem energetic mai sustenabil, mai sigur și mai orientat către consumatori. Într-un moment în care creșterea costurilor energiei reprezintă o preocupare reală pentru cetățenii UE, acest pachet transformă ambiția politică în beneficii concrete pentru gospodăriile, comunitățile și întreprinderile mici din întreaga Europă. Trebuie să protejăm gospodăriile vulnerabile împotriva debranșărilor de la alimentarea cu energie și să îi sprijinim pe toți consumatorii să își gestioneze mai bine contractele de aprovizionare cu energie, precum și să joace un rol activ în cadrul tranziției”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Potrivit oficialilor europeni, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a asigura o punere în aplicare eficace a recomandărilor, oferind asistență tehnică și monitorizând progresele.