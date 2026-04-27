Strategia UE pentru Orientul Mijlociu și securitatea energetică, pe agenda Parlamentului European săptămâna aceasta

Miercuri dimineață, eurodeputații, Consiliul UE și Comisia Europeană vor discuta despre răspunsul UE în fața crizei actuale din Orientul Mijlociu și implicațiile acesteia asupra prețurilor la energie, se arată într-un comunicat de presă.

Dezbaterile de la Strasbourg, din cadrul acestei sesiuni plenare, au loc pe fondul evoluțiilor din Iran și din regiune, care sunt considerate un risc major pentru securitatea globală și stabilitatea piețelor.

Uniunea Europeană susține că este nevoie de detensionare rapidă a situației și de menținerea libertății de navigație, inclusiv în zone cheie precum în Strâmtoarea Ormuz.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că orice eventual acord trebuie să ia în calcul preocupările privind programele nucleare și balistice ale Iranului, dar și problemele legate de traficul naval din zonă.

Conform Agenției Internaționale a Energiei, perturbările din regiune au provocat una dintre cele mai mari dezechilibre din istoria pieței globale de petrol, cu efecte majore asupra prețurilor.

Separat, eurodeputații vor discuta și situația din sudul Libanului, unde sute de civili au fost uciși și mii au fost răniți și strămutați în urma incursiunilor armatei israeliene. Se preconizează că aceștia vor propune ideea unei încetări durabile a focului și a unui acces umanitar sporit.