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Trump: Iranul „va trebui să plătească prețul” întârzierii unui acord privind conflictul din Orient

Președintele Donald Trump a declarat că Iranul a întârziat prea mult să negocieze un acord privind conflictul din Orientul Mijlociu și că acum „va trebui să plătească prețul”.
Trump: Iranul „va trebui să plătească prețul” întârzierii unui acord privind conflictul din Orient
Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
10 iun. 2026, 16:26, Știri externe
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Președintele american Donald Trump a transmis, miercuri, că Iranul „va trebui să plătească prețul” întârzierii unui acord privind conflictul din Orient, potrivit AFP.

Trump a declarat că Iranului a întârziat prea mult să negocieze un acord privind conflictul din Orientul Mijlociu,

Armata iraniană a fost „complet învinsă”

Președintele a precizat că armata iraniană a fost „complet învinsă”, mai arată sursa.

„Bătăușul din Orientul Mijlociu e MORT!!! Le-a luat prea mult timp să negocieze un acord care ar fi fost grozav pentru ei, acum vor trebui să plătească prețul!!!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Într-o declarație transmisă de Trump jurnalistului Fox News, Trey Yingst, într-un interviu telefonic, el preciza că negocierile de pace nu au reușit să înregistreze progrese. Astfel, se apropie de a viza centralele electrice și podurile din Iran, conform aceleiași surse.

„S-ar putea să continui”, a declarat Trump, citat de Fox. „Au avut șansa să semneze un acord și să supraviețuiască”.

Declarațiile președintelui, în contrast cu afirmațiile transmise în urmă cu o zi

Marți, președintele american a declarat că o înțelegere durabilă pentru a pune capăt războiului era „aproape de sfârșit”. El a transmis că negocierile s-ar putea încheia în „două sau trei zile”. Mesajul transmis de președinte miercuri este în contrast cu declarațiile sale în urmă cu doar o zi.

De asemenea, Trump a lăudat blocada americană asupra transporturilor maritime iraniene. El a  numit-o „cea mai reușită” din istorie, etichetând-o în același timp drept un „zid de oțel”, potrivit sursei citate.

Donald Trump a susținut că blocada a oprit afacerile iraniene și a împiedicat-o să plătească salariile militare. Blocada a permis în același timp altor țări să exporte „mult petrol”.

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