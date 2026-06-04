Ce stabilește legea: un europarlamentar nu poate fi nici parlamentar, nici membru al Executivului

Potrivit art.9 al legii 33/2007, care stabilește cadrul juridic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare „calitatea de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator în Parlamentul României, de membru al Guvernului României, cu funcțiile prevăzute la art. 81 și 82 din cartea I titlul IV cap. III secțiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, sau cu funcții echivalente din statele membre ale Uniunii Europene.”

Aceeași lege stabilește că „dacă apare sau continuă să existe un caz incompatibilitate cu funcțiile prevăzute la art. 81 și 82 din cartea I titlul IV cap. III secțiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, persoanele aflate în incompatibilitate sunt considerate demisionate din funcția de parlamentar european. Demisia se constată prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente”.

Eugen Tomac, europarlamentar la al doilea mandat: salariu de peste 7000 de euro, indemnizație de peste 4000 de euro, diurnă zilnică și buget de 28.000 de euro/ lună

Din luna mai 2024, Eugen Tomac este membru al Parlamentului European, aflat la al doilea mandat.

În Legislativul de la Bruxelles, Eugen Tomac este membru în Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru ocuparea forței de muncă, Comisia specială pentru Scutul democrației europene, în Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova, precum și în Adunarea Parlamentară Euronest.

În perioada 2012- 2019, în perioada administrației Băsescu, Eugen Tomac a fost de 2 ori deputat în Parlamentul României. Prima oară, pentru Diaspora, a doua oară în circumscripția București.

Însă, potrivit legislației în vigoare, avantajele prezenței lui Eugen Tomac în Parlamentul European nu sunt puține:

Un europarlamentar câștigă un salariu net de aproximativ 7.854 de euro pe lună , sumă care este completată de indemnizații administrative, diurne zilnice și deconturi de transport

, sumă care este completată de indemnizații administrative, diurne zilnice și deconturi de transport Salariul brut: 075,18 euro pe lună . Acesta este stabilit la 38,5% din salariul de bază al unui judecător de la Curtea de Justiție a UE

. Acesta este stabilit la 38,5% din salariul de bază al unui judecător de la Curtea de Justiție a UE Indemnizația pentru cheltuieli generale: 950 de euro pe lună . Acești bani sunt destinați activităților de birou (chirie, calculatoare, telefoane, internet). Suma se înjumătățește dacă deputatul nu participă nemotivat la cel puțin jumătate din ședințele plenare dintr-un an

. Acești bani sunt destinați activităților de birou (chirie, calculatoare, telefoane, internet). Suma se înjumătățește dacă deputatul nu participă nemotivat la cel puțin jumătate din ședințele plenare dintr-un an Diurna zilnică pentru Parlamentul European este 350 de euro pe zi . Se acordă pentru acoperirea cazării, mesei și altor cheltuieli conexe în zilele în care europarlamentarul participă la activități oficiale la Bruxelles sau Strasbourg. Ea se reduce la jumătate dacă deputatul lipsește de la voturile nominale în zilele de plen

. Se acordă pentru acoperirea cazării, mesei și altor cheltuieli conexe în zilele în care europarlamentarul participă la activități oficiale la Bruxelles sau Strasbourg. Ea se reduce la jumătate dacă deputatul lipsește de la voturile nominale în zilele de plen Parlamentul decontează integral costul biletelor de avion (clasa business) sau de tren (clasa I) pentru deplasările oficiale legate de activitatea parlamentară.

Buget pentru personal: Aproximativ 000 de euro pe lună alocați pentru plata asistenților acreditați și locali. Acești bani nu intră în contul personal al eurodeputatului, ci sunt gestionați direct de administrația Parlamentului.

Parlamentul European a stabilit că foștii europarlamentari au dreptul și la o “pensie de bătrânețe începând cu vârsta de 63 de ani”. Pensia reprezintă 3,5% din salariul de bază pentru fiecare an complet de mandat, fără ca suma totală să poată depăși 70% din salariul brut de bază.

Eugen Tomac, de la redactor la revista „Magazin Istoric”, la premier desemnat al României de către Nicușor Dan

Născut în Babele, RSS Ucraineană/ URSS, Eugen Tomac, a absolvit Facultatea de Istorie, și este de profesie istoric și jurnalist.

În perioada 2004–2006 a fost redactor la revista Magazin Istoric. Ulterior, între 2006-2007 a fost Expert pentru relațiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administrației Prezidențiale.

În 2008, a intrat în PDL, fiind un apropiat al lui Traian Băsescu și Elena Udrea, pe ultima susținând-o și în cursa prezidențială din 2014 din România.

Între 2009 și 2012, a fost Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar ulterior, consilier de stat în cadrul Cancelariei Președintelui României.

În decembrie 2012 a candidat partea PDL pe listele ARD pentru un loc de deputat in Colegiul 2 Diaspora pentru Camera Deputaților, care cuprinde și Republica Moldova, și a intrat în Parlament.

În 2013, pe fondul tensiunilor din vechea adminstrație Băsescu, Tomac a demisionat din PDL și s-a alăturat PMP, partidul construit la acea vreme de fostul președinte al României.

În perioada 2015-2020 și din 2022 – este președinte al PMP, partid neparlamentar.

Eugen Tomac a fost reales deputat în Parlamentul României în decembrie 2016 și a exercitat acest mandat până în iunie 2019, când a demisionat după alegerea sa în Parlamentul European.

În perioada 2019–2024, a fost membru al Parlamentului European din partea Partidului Mișcarea Populară, în Grupul Partidului Popular European. A fost reales membru al Parlamentului European în mai 2024.

Pentru că l-a susținut pe Nicușor Dan în campania prezidențială, pe 6 octombrie 2025, Tomac a fost numit consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni.