Prima pagină » Economic » UE reduce prognoza de creștere economică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

UE reduce prognoza de creștere economică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Comisia Europeană a revizuit joi în scădere estimările privind creșterea economică, la 1,1%, din cauza scumpirii energiei provocate de războiul din Orientul Mijlociu.
UE reduce prognoza de creștere economică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu
Iulian Moşneagu
21 mai 2026, 13:20, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Comisia Europeană avertizează că războiul din Orientul Mijlociu va duce la inflație mai mare și la creșterea datoriei publice în UE. Executivul european a redus estimarea de creștere economică pentru acest an de la 1,4% la 1,1%, potrivit Politico.

Scumpirea energiei ar urma să împingă inflația la 3,1%, cu un punct procentual peste estimarea din toamnă. Efectele șocului energetic ar urma să continue și în 2027, când creșterea economică este estimată la 1,4%.

„Acest lucru confirmă implicațiile negative ale războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei, care au dus la o încetinire economică”, a spus Dombrovskis.

Cele mai mari trei economii ale UE vor avea creșteri economice sub media blocului comunitar. Germania ar urma să crească cu 0,6%, Franța cu 0,8%, iar Italia cu 0,5%.

Revizuirea prognozelor vine după mai mulți ani de creștere slabă și șocuri repetate pentru economia europeană, de la războiul Rusiei în Ucraina până la tensiunile comerciale cu SUA.

Energia scumpă frânează economia europeană

Economiile europene resimt acum efectele închiderii Strâmtorii Ormuz, care a dus la creșterea puternică a prețurilor la energie pentru companii și gospodării.

Gravitatea șocului energetic va depinde de momentul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece 20% din traficul mondial de petrol. Negocierile dintre SUA și Iran pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu au intrat în impas.

Efectele economice ale conflictului ar urma să continue în anii următori, indiferent de evoluția negocierilor de pace. Deficitele publice medii din UE sunt estimate să crească de la 3,1% din PIB în 2025 la 3,6% în 2027.

Premierul italian Giorgia Meloni a cerut recent Comisiei Europene să relaxeze regulile fiscale ale UE pentru a ajuta guvernele să absoarbă șocul economic provocat de războiul din Iran și de creșterea puternică a prețurilor la energie.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
„The Late Show”, emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul
Gandul
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Libertatea
Zodia care va ajunge pe mâna medicilor pe final de primăvară, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia