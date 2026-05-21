UE reduce prognoza de creștere economică, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Comisia Europeană avertizează că războiul din Orientul Mijlociu va duce la inflație mai mare și la creșterea datoriei publice în UE. Executivul european a redus estimarea de creștere economică pentru acest an de la 1,4% la 1,1%, potrivit Politico.

Scumpirea energiei ar urma să împingă inflația la 3,1%, cu un punct procentual peste estimarea din toamnă. Efectele șocului energetic ar urma să continue și în 2027, când creșterea economică este estimată la 1,4%.

„Acest lucru confirmă implicațiile negative ale războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei, care au dus la o încetinire economică”, a spus Dombrovskis.

Cele mai mari trei economii ale UE vor avea creșteri economice sub media blocului comunitar. Germania ar urma să crească cu 0,6%, Franța cu 0,8%, iar Italia cu 0,5%.

Revizuirea prognozelor vine după mai mulți ani de creștere slabă și șocuri repetate pentru economia europeană, de la războiul Rusiei în Ucraina până la tensiunile comerciale cu SUA.

Energia scumpă frânează economia europeană

Economiile europene resimt acum efectele închiderii Strâmtorii Ormuz, care a dus la creșterea puternică a prețurilor la energie pentru companii și gospodării.

Gravitatea șocului energetic va depinde de momentul redeschiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece 20% din traficul mondial de petrol. Negocierile dintre SUA și Iran pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu au intrat în impas.

Efectele economice ale conflictului ar urma să continue în anii următori, indiferent de evoluția negocierilor de pace. Deficitele publice medii din UE sunt estimate să crească de la 3,1% din PIB în 2025 la 3,6% în 2027.

Premierul italian Giorgia Meloni a cerut recent Comisiei Europene să relaxeze regulile fiscale ale UE pentru a ajuta guvernele să absoarbă șocul economic provocat de războiul din Iran și de creșterea puternică a prețurilor la energie.