Italia ia în calcul renunțarea la programul SAFE dacă UE nu relaxează regulile bugetare pentru energie

Într-o scrisoare adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Meloni a cerut ca „investițiile și măsurile extraordinare necesare pentru a răspunde crizei energetice” să fie exceptate de la Pactul de stabilitate și creștere al blocului comunitar. Acest cadru obligă statele membre ale UE să mențină deficitele bugetare sub 3% din PIB, informează Politico.

„Criza din Orientul Mijlociu și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, care se adaugă efectelor agresiunii ruse în Ucraina, au deja efecte foarte grele și adesea asimetrice asupra prețurilor la energie și asupra costurilor pentru familii și companii”, a scris Meloni în scrisoare.

Premierul italian a susținut că, la fel cum Pactul de stabilitate exclude cheltuielile pentru apărare din calcul, costurile legate de energie ar trebui tratate în același mod.

„Trebuie să avem curajul politic să recunoaștem că, astăzi, securitatea energetică este și o prioritate strategică europeană”, a insistat ea.

Meloni a adăugat că Roma ar avea dificultăți în a justifica participarea la programul SAFE dacă Bruxelles-ul refuză o flexibilitate similară pentru cheltuielile din energie.

„Fără această consecvență politică necesară, guvernului italian i-ar fi foarte greu să explice opiniei publice de ce ar putea recurge la programul SAFE”, a scris Meloni.

Italia vrea ca actuala „clauză națională de salvgardare” a blocului comunitar, legată în prezent de investițiile în apărare, să fie extinsă temporar și la măsurile de urgență din domeniul energiei.