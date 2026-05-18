UPDATE 14.00. Recuperarea cadavrelor celor 4 italieni morți va avea loc mâine, anunță La Republicca.

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. — Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) May 18, 2026

Trupurile celor patru scafandri italieni dispăruți în Maldive au fost localizate într-o peșteră subacvatică din atolul Vaavu, urmând să fie recuperate de o echipă specializată, ridicând numărul total al victimelor la cinci cetățeni italieni și un salvator local, anunță presa italiană.

Trupurile neînsuflețite au fost găsite de diverii finlandezi în al treilea segment de peșteră și vor fi recuperate în următoarele zile. Peștera Thiwana Kandu din Maldive este cunoscută și sub numele de „Peștera Rechinilor”.

Autoritățile maldiviene au precizat că grupul avea autorizație pentru scufundări la 50 de metri, însă doi dintre italieni nu figurau pe lista oficială, iar explorarea grotei nu era inclusă în planul inițial.

Sosirea scafandrilor finlandezi

Cei trei celebri scanfandri finlandezi — Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund și Patrik Grönqvist — au ajuns aseară în Alimatha, atolul Vaavu, și s-au întâlnit imediat cu echipa maldiviană pentru a decide asupra strategiilor. Astăzi, vor efectua mai întâi o recunoaștere, apoi operațiunea de recuperare propriu-zisă.

Planul operațional

Programul a inclus o ședință de informare operațională la ora 9:00, ora locală, urmată de o plecare cu barca la ora 11:00 pentru a ajunge la locul de scufundări, unde încep operațiunile de scufundări.

Scafandrii se vor scufunda cu un rebreather (un sistem de respirație subacvatic cu circuit închis), un amestec Trimix (azot, heliu, oxigen) potrivit adâncimii și cu scutere subacvatice.

Problema autorizațiilor

Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Maldivelor, Mohamed Muizzu, grupul Universității din Genova — care, însă, nu i-a inclus pe Gianluca Benedetti sau pe fiica profesorului Montefalcone — a fost autorizat să se scufunde până la 50 de metri adâncime în cadrul unui proiect științific care, însă, nu a inclus explorarea peșterilor.

După tragedie, însă, Universitatea din Genova a clarificat că scufundarea nu avea legătură cu proiectul de cercetare și fusese organizată în privat.