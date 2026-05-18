Cadavrele celor 4 scafandri morți în Maldive au fost localizate de echipa de top finlandeză. Sunt în al treilea segment al „Peșterii Rechinilor”

Corpurile celor patru scafandri italieni au fost identificate, anunță presa italiană. „Dacă au fost găsite în al treilea segment de peșteră, vor fi recuperate în următoarele zile.” Tragicul accident în care a murit și unul dintre salvatori a avut loc în timpul unei excursii de scufundări în peștera Thiwana Kandu, cunoscută și sub numele de „Peștera Rechinilor”, din Maldive.
Sorina Matei
18 mai 2026, 13:45, Știri externe
UPDATE 14.00. Recuperarea cadavrelor celor 4 italieni morți va avea loc mâine, anunță La Republicca.

Trupurile celor patru scafandri italieni dispăruți în Maldive au fost localizate într-o peșteră subacvatică din atolul Vaavu, urmând să fie recuperate de o echipă specializată, ridicând numărul total al victimelor la cinci cetățeni italieni și un salvator local, anunță presa italiană.

Trupurile neînsuflețite au fost găsite de diverii finlandezi în al treilea segment de peșteră și vor fi recuperate în următoarele zile. Peștera Thiwana Kandu din Maldive este cunoscută și sub numele de „Peștera Rechinilor”.

Autoritățile maldiviene au precizat că grupul avea autorizație pentru scufundări la 50 de metri, însă doi dintre italieni nu figurau pe lista oficială, iar explorarea grotei nu era inclusă în planul inițial.

Sosirea scafandrilor finlandezi

Cei trei celebri scanfandri finlandezi — Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund și Patrik Grönqvist — au ajuns aseară în Alimatha, atolul Vaavu, și s-au întâlnit imediat cu echipa maldiviană pentru a decide asupra strategiilor. Astăzi, vor efectua mai întâi o recunoaștere, apoi operațiunea de recuperare propriu-zisă.

Planul operațional

Programul a inclus o ședință de informare operațională la ora 9:00, ora locală, urmată de o plecare cu barca la ora 11:00 pentru a ajunge la locul de scufundări, unde încep operațiunile de scufundări. 

Scafandrii se vor scufunda cu un rebreather (un sistem de respirație subacvatic cu circuit închis), un amestec Trimix (azot, heliu, oxigen) potrivit adâncimii și cu scutere subacvatice.

Problema autorizațiilor

Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Maldivelor, Mohamed Muizzu, grupul Universității din Genova — care, însă, nu i-a inclus pe Gianluca Benedetti sau pe fiica profesorului Montefalcone — a fost autorizat să se scufunde până la 50 de metri adâncime în cadrul unui proiect științific care, însă, nu a inclus explorarea peșterilor.

După tragedie, însă, Universitatea din Genova a clarificat că scufundarea nu avea legătură cu proiectul de cercetare și fusese organizată în privat.

