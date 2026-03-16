și utilizarea unei viitoare revizuiri a pieței carbonului din UE, care ar reduce prețurile carbonului prin creșterea ofertei de permise de emisii, potrivit unor oficiali UE familiarizați cu discuțiile.

de către Europa , ca modalitate de a reduce costurile.

Jorgensen a declarat că Bruxelles-ul pregătește măsuri „țintite, pe termen scurt” care ar trebui să evite o revizuire a structurii pieței europene a energiei electrice, în ciuda faptului că guverne, inclusiv Austria, sugerează ca blocul comunitar să analizeze această problemă.

„Ne aflăm într-o criză a prețurilor”, a declarat comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, reporterilor înainte de întâlnire. El a mai spus că aprovizionarea cu petrol și gaze a blocului comunitar este sigură – deoarece majoritatea provin din SUA, Norvegia și alți furnizori care nu sunt afectați direct de reducerile de producție din Orientul Mijlociu.

Von der Leyen le va trimite liderilor UE o listă scurtă de opțiuni de urgență săptămâna aceasta, înainte de summitul de joi.

. Plafonarea prețurilor la gaze, introdusă după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, nu a fost niciodată implementată, iar unele țări și-au exprimat îngrijorarea că acest lucru ar limita capacitatea Europei de a-și asigura aprovizionarea cu combustibil de pe piețele globale în cazul în care prețurile ar crește brusc în timpul unei crize.

„Furnizarea de gaze din Rusia ar însemna revenirea la o situație absolut nesigură și sprijinirea unui susținător al războiului. Acest lucru este exclus”, a declarat ministrul german al Energiei, Katherina Reiche.

Prețurile europene de referință la gaze au crescut cu peste 50% de la începutul războiului din Iran luna trecută.

Unele guverne, inclusiv Italia, doresc o intervenție amplă a UE – cum ar fi suspendarea sistemului de comercializare a emisiilor de carbon al blocului comunitar, pentru a reduce influența centralelor pe gaz care emit CO2 asupra prețurilor energiei electrice.

Polonia, un critic de lungă durată al ETS, a adoptat luni un ton mai precaut.

„Piața și investitorii au nevoie de stabilitate, așa că nu putem, de la o zi la alta, să suspendăm regulile”, a declarat secretarul de stat pentru Energie, Wojciech Wrochna, menționând că veniturile din ETS sunt returnate bugetelor naționale. „Nu putem reduce veniturile de la o zi la alta.”

Unele guverne se așteaptă ca Bruxelles-ul să își concentreze propunerile pe reduceri de impozite naționale sau subvenții interne, „pentru a pasa mingea înapoi statelor membre pentru măsurile majore”, a declarat un diplomat UE.

Însă acest lucru riscă să adâncească inegalitățile dintre membrii UE mai bogați și cei mai săraci.

Din cele peste 500 de miliarde de euro (571 de miliarde de dolari) cheltuite de guvernele UE pentru măsuri de sprijin în timpul crizei energetice din 2022, 158 de miliarde de euro au provenit de la Germania, cea mai mare economie a Europei, potrivit think-tank-ului Bruegel.