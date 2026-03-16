Dependența puternică a blocului comunitar de petrolul și gazele importate înseamnă că acesta este extrem de expus fluctuațiilor prețurilor globale, ceea ce îi face pe unii oficiali și analiști să se îndoiască de faptul că UE poate găsi soluții rapide, arată Reuters.
- examinarea sprijinului de stat pentru industrii
- reducerea impozitelor naționale
- și utilizarea unei viitoare revizuiri a pieței carbonului din UE, care ar reduce prețurile carbonului prin creșterea ofertei de permise de emisii, potrivit unor oficiali UE familiarizați cu discuțiile.
Comisarul UE pentru Energie spune că aprovizionările sunt sigure
„Ne aflăm într-o criză a prețurilor”, a declarat comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, reporterilor înainte de întâlnire. El a mai spus că aprovizionarea cu petrol și gaze a blocului comunitar este sigură – deoarece majoritatea provin din SUA, Norvegia și alți furnizori care nu sunt afectați direct de reducerile de producție din Orientul Mijlociu.
Jorgensen a declarat că Bruxelles-ul pregătește măsuri „țintite, pe termen scurt” care ar trebui să evite o revizuire a structurii pieței europene a energiei electrice, în ciuda faptului că guverne, inclusiv Austria, sugerează ca blocul comunitar să analizeze această problemă.
Germania, România și Suedia au exclus astăzi, la Bruxelles, anularea eliminării treptate a gazelor rusești de către Europa , ca modalitate de a reduce costurile.
Ungaria a cerut săptămâna trecută Bruxelles-ului să ridice sancțiunile asupra energiei rusești.
„Furnizarea de gaze din Rusia ar însemna revenirea la o situație absolut nesigură și sprijinirea unui susținător al războiului. Acest lucru este exclus”, a declarat ministrul german al Energiei, Katherina Reiche.
Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că și Bruxelles-ul are în vedere plafonarea prețurilor la gaze . Plafonarea prețurilor la gaze, introdusă după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, nu a fost niciodată implementată, iar unele țări și-au exprimat îngrijorarea că acest lucru ar limita capacitatea Europei de a-și asigura aprovizionarea cu combustibil de pe piețele globale în cazul în care prețurile ar crește brusc în timpul unei crize.
Von der Leyen le va trimite liderilor UE o listă scurtă de opțiuni de urgență săptămâna aceasta, înainte de summitul de joi.
Creșterea prețurilor pune presiune pe Guvernele UE
Prețurile europene de referință la gaze au crescut cu peste 50% de la începutul războiului din Iran luna trecută.
Unele guverne, inclusiv Italia, doresc o intervenție amplă a UE – cum ar fi suspendarea sistemului de comercializare a emisiilor de carbon al blocului comunitar, pentru a reduce influența centralelor pe gaz care emit CO2 asupra prețurilor energiei electrice.
Polonia, un critic de lungă durată al ETS, a adoptat luni un ton mai precaut.
„Piața și investitorii au nevoie de stabilitate, așa că nu putem, de la o zi la alta, să suspendăm regulile”, a declarat secretarul de stat pentru Energie, Wojciech Wrochna, menționând că veniturile din ETS sunt returnate bugetelor naționale. „Nu putem reduce veniturile de la o zi la alta.”
Unele guverne se așteaptă ca Bruxelles-ul să își concentreze propunerile pe reduceri de impozite naționale sau subvenții interne, „pentru a pasa mingea înapoi statelor membre pentru măsurile majore”, a declarat un diplomat UE.
Însă acest lucru riscă să adâncească inegalitățile dintre membrii UE mai bogați și cei mai săraci.
Din cele peste 500 de miliarde de euro (571 de miliarde de dolari) cheltuite de guvernele UE pentru măsuri de sprijin în timpul crizei energetice din 2022, 158 de miliarde de euro au provenit de la Germania, cea mai mare economie a Europei, potrivit think-tank-ului Bruegel.
Joanna Pandera, directoarea grupului de experți Forum Energii din Polonia, a declarat că mixurile energetice și taxele diferite ale țărilor însemnă că prețurile variază semnificativ în UE, formată din 27 de state membre. „Există motive structurale pentru care prețurile la energie în Europa sunt ridicate”, a spus ea.