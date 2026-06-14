Germania începe drumul la Cupa Mondială 2026 împotriva debutantei Curaçao. Alte 3 meciuri în program

Partida dintre Germania și Curaçao va avea loc la Houston, fiind programată de la ora 20:00, și este capul de afiș al celei de-a doua zile complete de competiție.

Curaçao, cea mai mică țară prezentă la actuala ediție a Cupei Mondiale, atât ca suprafață, cât și ca populație, va încerca să producă una dintre cele mai mari surprize ale turneului. Statul caraibian, cu aproximativ 156.000 de locuitori, s-a calificat în premieră la Mondial după un parcurs excelent în preliminarii.

„Germania este, desigur, marea favorită a grupei. Rămâne o mare putere fotbalistică. Este fantastic să începem chiar împotriva lor. Vom afla imediat unde ne situăm”, a declarat sâmbătă, într-o conferință, selecționerul Dick Advocaat, care la 78 de ani este cel mai vârstnic antrenor din istoria Cupei Mondiale.

Nemții au motive suplimentare de ambiție după ce au ratat calificarea în fazele eliminatorii la precedentele două ediții ale competiției, în Rusia 2018 și Qatar 2022, la opt ani după triumful obținut în Brazilia.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Curaçao, selecționerul Germaniei, Julian Nagelsmann, a insistat asupra necesității unui start solid la Cupa Mondială și a avertizat că adversarul nu trebuie subestimat, în ciuda diferenței evidente de valoare dintre cele două echipe.

„Obiectivul nostru este să obținem primele trei puncte. Un meci de debut la Cupa Mondială este întotdeauna important”, a declarat Nagelsmann, comparând partida cu un duel de tip „David contra Goliat”, similar celor întâlnite adesea în Cupa Germaniei.

Manuel Neuer va fi titular în poarta Germaniei

Tehnicianul german a confirmat revenirea în primul unsprezece a portarului Manuel Neuer, aflat la al cincilea turneu final mondial din carieră. Pentru Neuer, confruntarea cu Curaçao marchează revenirea în națională după aproape doi ani de absență.

Nagelsmann a anunțat și titularizarea fundașului Nathaniel Brown, aflat la debutul său la o Cupă Mondială, dar și a starului Jamal Musiala, revenit după o accidentare gravă.

Programul zilei mai include încă trei partide: Țările de Jos – Japonia (Dallas, ora 23:00), Coasta de Fildeș – Ecuador (Philadelphia, luni, ora 02:00), Suedia – Tunisia (Monterrey, luni, ora 05:00).

Țările de Jos speră să își înceapă drumul spre un prim titlu mondial din istorie, după trei finale pierdute de-a lungul timpului. Ecuador va încerca să își prelungească seria impresionantă de 19 meciuri consecutive fără înfrângere.

Suedia caută să își confirme statutul de favorită în fața Tunisiei, într-o grupă în care orice pas greșit poate complica lupta pentru calificarea în optimile de finală.