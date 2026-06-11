Întâlnire rară la Moscova pe tema războiului din Ucraina. Ambasadorii Franței, Germaniei și Marii Britanii au discutat cu un oficial rus

Adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, s-a întâlnit joi, la Moscova, cu ambasadorii Franței, Germaniei și Marii Britanii și le-a transmis că țările lor duc o „politică distructivă” în privința războiului din Ucraina, scrie Reuters.

Ambasadorul Franței, Nicolas de Rivière, le-a spus jurnaliștilor, în fața clădirii Ministerului de Externe, că cei trei au avut o „discuție bună” cu Galuzin și că vor publica ulterior o declarație.

Discuții la Moscova după summitul de la Londra

Întâlnirea de la Moscova a avut loc după summitul de duminică de la Londra, unde liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii, care formează grupul E3, s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

La Londra, liderii europeni au spus că susțin apelul lui Zelenski pentru o încetare a focului.

Ministerul rus de Externe a transmis că Galuzin le-a prezentat diplomaților poziția Moscovei și a acuzat guvernele celor trei țări că încurajează Kievul să continue războiul împotriva Rusiei, cu sprijinul direct al așa-numitei „Coaliții de Voință”.

Potrivit ministerului, Galuzin a explicat și condițiile Rusiei pentru o soluție politică și diplomatică, susținând că orice acord trebuie să țină cont de „cauzele profunde” ale conflictului.

La summitul de la Londra, liderii europeni și Zelenski au convenit că actuala linie a frontului ar trebui să fie punctul de plecare pentru negocieri. Ei au mai discutat despre garanții de securitate obligatorii pentru Ucraina, inclusiv desfășurarea unei forțe multinaționale.

De asemenea, liderii europeni au spus că activele rusești înghețate ar trebui să rămână blocate până când Rusia va despăgubi Ucraina pentru pagubele provocate de război.

Putin respinge rolul Europei de mediator

Vladimir Putin a spus, la Sankt Petersburg, că este dispus să discute cu politicieni europeni, dar a susținut că aceștia nu pot media încheierea războiului, deoarece sprijină direct Ucraina.

„Ce fel de mediator poate fi Uniunea Europeană sau pot fi anumite țări ale UE, când ele ajută direct o țară cu care ne aflăm în conflict armat?”, a spus Putin.