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Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, discuție despre negocierile privind Ucraina după întâlnirea din Londra

Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron au discutat la telefon despre continuarea eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina.
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, discuție despre negocierile privind Ucraina după întâlnirea din Londra
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
09 iun. 2026, 07:46, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o convorbire telefonică cu președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul căreia cei doi au discutat despre continuarea negocierilor legate de războiul din Ucraina.

Potrivit unui mesaj publicat de Zelenski pe Telegram, discuția a venit după întâlnirea avută anterior la Londra. Liderul ucrainean a spus că „am revizuit punctele cheie ale discuției noastre din ziua precedentă de la Londra și ne-am coordonat următorii pași”.

În cadrul discuției, cei doi șefi de stat au dezbătut și ideile apărute în urma unei discuții purtate cu trimișii președintelui american.

Zelenski a precizat că este nevoie de folosirea tuturor oportunităților diplomatice pentru a avansa către finalul războiului început de Rusia împotriva Ucrainei.

„Ar trebui folosite toate oportunitățile disponibile pentru a intensifica eforturile diplomatice și a aduce războiul Rusiei împotriva Ucrainei mai aproape de sfârșit”, a transmis președintele ucrainean.

Totodată, Zelenski a anunțat că sunt în desfășurare pregătiri pentru formatul G7 organizat în Franța. El a declarat că sunt importante rezultatele concrete în urma discuțiilor.

„Ne pregătim pentru formatul G7 în Franța și este important să existe rezultate solide. Mulțumesc, Emmanuel!”, a mai spus liderul de la Kiev.

Conform informațiilor publicate de Ukrinform, în seara zilei de 8 iunie, Volodimir Zelenski a avut și o convorbire cu trimișii președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner.

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