Elefantul prezicător a confirmat așteptările fanilor: Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială

Elefantul prezicător Tarak i-a liniștit pe fanii Germani. Potrivit Nexta, elefantul de la grădina zoologică din Köln a prezis că Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială de fotbal. Duminică seara, Germania va întâlni Curaçao.

Elefantului prezicător i s-a cerut să prezică rezultatul meciului Germania – Curaçao. Animalul a avut de ales dintre trei mingi, două cu steagurile celor două țări și alta alba pentru rezultat egal.

Fără să ezite, elefantul a ales mingea cu steagul german pe care a strivit-o cu piciorul. Potrivit reprezentanților parcului zoo asta înseamnă că elefantul a mizat pe victoria Germaniei.

Elefantul consideră Curaçao o victimă sigură

Se pare că adversara din Curaçao este victimă sigură. După ce a zdrobit cu piciorul mingea germană, elefantul a apucat mingea Curaçao și a început să o care prin zona sa. Și în realitate Germania este văzută drept marea favorită a partidei.

Partida Germania – Curaçao va începe duminică, la ora 20.00 (ora României). Meciul se va disputa pe stadionul din Houston, SUA.