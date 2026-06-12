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Elefantul prezicător a confirmat așteptările fanilor: Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială

Elefantul prezicător din Köln a confirmat așteptările fanilor. Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială de fotbal. Elefantul a prezis și alte rezultate ale unor meciuri importante.
Elefantul prezicător a confirmat așteptările fanilor: Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială
Petru Mazilu
12 iun. 2026, 17:13, Știri externe
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Elefantul prezicător Tarak i-a liniștit pe fanii Germani. Potrivit Nexta, elefantul de la grădina zoologică din Köln a prezis că Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială de fotbal. Duminică seara, Germania va întâlni Curaçao.

Elefantului prezicător i s-a cerut să prezică rezultatul meciului Germania – Curaçao. Animalul a avut de ales dintre trei mingi, două cu steagurile celor două țări și alta alba pentru rezultat egal.

Fără să ezite, elefantul a ales mingea cu steagul german pe care a strivit-o cu piciorul. Potrivit reprezentanților parcului zoo asta înseamnă că elefantul a mizat pe victoria Germaniei.

Elefantul consideră Curaçao o victimă sigură

Se pare că adversara din Curaçao este victimă sigură. După ce a zdrobit cu piciorul mingea germană, elefantul a apucat mingea Curaçao și a început să o care prin zona sa. Și în realitate Germania este văzută drept marea favorită a partidei.

Partida Germania – Curaçao va începe duminică, la ora 20.00 (ora României). Meciul se va disputa pe stadionul din Houston, SUA.

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