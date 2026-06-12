Elefantul prezicător a confirmat așteptările fanilor: Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială

Elefantul prezicător Tarak i-a liniștit pe fanii Germani. Potrivit Nexta, elefantul de la grădina zoologică din Köln a prezis că Germania va câștiga primul meci de la Cupa Mondială de fotbal. Duminică seara, Germania va întâlni Curaçao.
Elefantului prezicător i s-a cerut să prezică rezultatul meciului Germania – Curaçao. Animalul a avut de ales dintre trei mingi, două cu steagurile celor două țări și alta alba pentru rezultat egal.
Fără să ezite, elefantul a ales mingea cu steagul german pe care a strivit-o cu piciorul. Potrivit reprezentanților parcului zoo asta înseamnă că elefantul a mizat pe victoria Germaniei.
Se pare că adversara din Curaçao este victimă sigură. După ce a zdrobit cu piciorul mingea germană, elefantul a apucat mingea Curaçao și a început să o care prin zona sa. Și în realitate Germania este văzută drept marea favorită a partidei.
Partida Germania – Curaçao va începe duminică, la ora 20.00 (ora României). Meciul se va disputa pe stadionul din Houston, SUA.
🐘 Oracle elephant predicts a German victory in their next World Cup match
At Cologne Zoo, 20-year-old elephant Tarak was asked to predict the outcome of the Germany–Curaçao match. Three balls were placed in front of him: one for each team and one representing a draw.
It took… pic.twitter.com/x31n4q4esN
— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026