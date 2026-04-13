„Calea de urmat este clară”. Ursula von der Leyen, mesaj de ultimă oră, în criza energetică

„Am discutat o serie de măsuri energetice imediate și pe termen lung pe care le vom prezenta liderilor la reuniunea informală a EUCO.

Calea de urmat este clară.

Singura cale durabilă de ieșire din dependența de combustibilii fosili este trecerea la generarea de energie electrică către surse regenerabile și energie nucleară.

Și electrificarea economiei cât mai rapid posibil.

Vom prezenta strategia noastră de electrificare înainte de vară.

Electrificarea Europei înseamnă creșterea independenței Europei”, spune Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat recent că decizia istorică a Europei de a reduce rolul energiei nucleare a fost o „greșeală strategică”.

În cadrul Summitului pentru Energie Nucleară desfășurat la Paris în martie 2026, ea a subliniat că această dependență crescută de importurile de combustibili fosili a lăsat continentul vulnerabil în fața crizelor geopolitice, cum ar fi războiul actual din Orientul Mijlociu.

Von der Leyen susține că cel mai eficient sistem combină energia nucleară și cea regenerabilă , susținute de stocare și rețele moderne, pentru a garanta independența și securitatea aprovizionării.

Comisia a lansat o nouă Strategie Europeană pentru SMR-uri, cu scopul ca acestea să fie operaționale în Europa până la începutul anilor 2030.

S-a anunțat un pachet de sprijin de 200 de milioane de euro sub formă de garanții pentru primele unități comerciale de tehnologii nucleare inovatoare.

UE propune investiții de peste 5 miliarde de euro în cercetarea privind fuziunea nucleară (prin proiecte precum ITER) în următorul buget.

Planul include armonizarea normelor de licențiere pentru a accelera desfășurarea noilor tehnologii nucleare la nivelul întregului bloc comunitar.