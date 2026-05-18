Piețele financiare globale intră în alertă, presate de inflație

Creșterea prețurilor la energie, din cauza războiului din Iran, a amplificat temerile legate de inflație și îngrijorările investitorilor, privind majorările ratelor dobânzilor de către băncile centrale din întreaga lume, relatează Reuters.

Creșteri record în ultimul an

Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani, care se mișcă invers prețurilor, au crescut cu până la 3,6 puncte de bază, atingând cel mai ridicat nivel din februarie 2025, la 4,631%, în tranzacțiile de luni dimineață, după ce săptămâna trecută au urcat cu peste 20 de puncte de bază.

Randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe doi ani, care este cel mai sensibil la așteptările privind inflația și ratele dobânzilor, a atins un maxim al ultimelor 14 luni de 4,105%, în timp ce randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 30 de ani a crescut la un maxim al ultimului an de 5,159%, mai arată sursa.

Vânzarea masivă de obligațiuni a avut loc pe fondul creșterii prețurilor petrolului, luni, în contextul în care eforturile de a pune capăt războiului din Iran par să fi stagnat, în urma unui atac cu dronă asupra unei centrale nucleare din Emiratele Arabe Unite.

Îngrijorări privind consecințele războiului din Iran

La mai bine de două luni de la începutul războiului, investitorii încep să se îngrijoreze de consecințele economice ale conflictului, temându-se că prețurile ridicate la energie se vor reflecta în creșteri mai ample ale prețurilor și vor obliga băncile centrale să majoreze ratele dobânzilor.

Piețele prevăd acum o probabilitate de peste 50% ca Rezerva Federală să majoreze ratele dobânzilor până în decembrie, potrivit instrumentului FedWatch al CME, pentru a combate creșterea inflației. Înainte de război, investitorii bănuiseră că Rezerva Federală a redus ratele dobânzilor în acest an.

Consecințele economice vor fi discutate de către miniștri G7, care s-au reunit, luni, la Paris, potrivit aceleiași surse.

Sugestiile unui expert pentru redresarea economiei

Kenneth Broux, șeful departamentului de cercetare corporativă pentru valută și rate la Société Generale, a spus că pentru a opri ceea ce el a numit o „prăbușire în slow motion” pe piața obligațiunilor, ar fi necesară o scădere a prețurilor petrolului, temerile legate de recesiune să crească suficient pentru a declanșa o goană spre obligațiuni sau prețurile să scadă suficient de mult, pentru a atrage cumpărători.

Costurile de împrumut pe 10 ani au crescut și în țări precum Marea Britanie, Germania sau Japonia.

Obligațiunile din zona euro au fost, de asemenea, sub presiune, randamentul Germaniei pe 10 ani, reperul pentru blocul valutar, atingând un maxim pe 15 ani de 3,193%, prelungind câștigul de 14 puncte de bază de săptămâna trecută.

BCE, posibil să majoreze ratele dobânzilor

Piețele văd o șansă de 80% ca Banca Centrală Europeană să majoreze ratele dobânzilor luna viitoare și evaluează trei astfel de măsuri, până la sfârșitul anului. Înainte de război, se aștepta ca BCE să rămână în așteptare anul acesta.

Investitorii sunt îngrijorați de inflația la nivel global, în special de cea din Statele Unite.

„Faptul că acum vedem date care susțin temerile inflaționiste, care au existat pe piață încă de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, este esențial”, a spus Nick Twidale, analist-șef pentru piețe la ATFX Global.

Datele de săptămâna trecută au arătat că prețurile pentru consumatorii și producătorii din SUA au crescut brusc în aprilie, cu valori similare în China, Germania și Japonia.