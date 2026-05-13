Presa maghiară: România are probleme uriașe

Világgazdaság citează datele INS și trage o concluzie directă. România se află în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut cu 1,7% față de primul trimestru din 2025. Față de trimestrul anterior, scăderea este de 0,2%.

Presa maghiară notează că situația s-a agravat înainte ca războiul din Iran să afecteze economia UE. Luna martie a fost deja o lună de conflict.

Inflația, înapoi la două cifre

Datele INS din aprilie arată o inflație anuală de 10,71%. În martie, aceasta era de 9,87%. Ultima dată când România a depășit pragul de 10% a fost în iunie 2023.

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat la energie electrică – 54,18% -, chiria locuințelor – 43,78% – și motorină – 32,68%. Prețul alimentelor a crescut cu 7,39%, al produselor nealimentare cu 12,02%, iar al serviciilor cu 13,04%.

Industria, de asemenea în scădere

Producția industrială a scăzut în martie cu 2,2% față de aceeași perioadă din 2025. Industria prelucrătoare a înregistrat o scădere de 3,2%. Sectorul minier și cel energetic au performat pozitiv.

Prognoze sumbre pentru 2026

Experții Universității Babeș-Bolyai estimează o scădere a PIB-ului de 0,5% în 2026. La începutul anului, prognoza prevedea o creștere de 0,8%. Conflictul iranian și instabilitatea politică internă au dus la revizuiri repetate în jos.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după adoptarea moțiunii de cenzură. Economiștii avertizează că incertitudinea politică slăbește încrederea investitorilor și întârzie deciziile de investiții. Previziunile pentru 2027 rămân totuși pozitive, o creștere estimată de 2,2%.

Alte titluri din presa maghiară

„La vecini se întâmplă ceva grav: România a fost prima care a intrat în recesiune, iar prețurile cresc tot mai mult”, titrează frisshirek.biz.

„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România. În luna aprilie, inflația anuală din România a crescut la 10,71%, de la 9,87% în martie, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică (INS). Ultima dată când România a înregistrat o rată a inflației de două cifre a fost în iunie 2023, când aceasta a fost de 10,3%”, scrie și hirado.hu.