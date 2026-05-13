INS: Salariile au crescut în martie, impulsionate de prime și bonusuri sezoniere

Potrivit INS, câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.902 lei, în creștere cu 630 de lei (6,8%) față de luna februarie 2026. În același timp, câștigul salarial mediu net a urcat la 5.938 de lei, cu 381 de lei mai mult (6,9%) comparativ cu luna precedentă.

Primele și bonusurile, principalul factor

Aceste creșteri au fost influențate de plățile cu caracter ocazional, precum primele trimestriale sau anuale, bonusurile de sărbători (inclusiv cele de Paște) și alte drepturi în natură sau sume din profitul companiilor.

În anumite sectoare economice, creșterea veniturilor salariale a fost susținută însă de avansul producției și încasările mai mari din contracte.

Cele mai mari și cele mai mici salarii

Cele mai ridicate valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, unde salariul mediu a depășit 16.000 de lei, și în activitățile de programare și consultanță IT, cu peste 15.600 de lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii au fost în pescuit și acvacultură, unde nivelul s-a situat la aproximativ 2.900 de lei, și în alte activități de servicii, cu puțin sub 3.000 de lei.

Creștere anuală modestă

Comparativ cu luna martie 2025, câștigul salarial mediu net a fost mai mare cu 4,3%, ceea ce arată o creștere mai moderată pe termen anual, influențată și de evoluția inflației.

INS a explicat că, atunci când sunt ajustate cu inflația, câștigurile reale au avut o evoluție mai temperată: indicele câștigului salarial real a fost de 94,9% față de martie 2025, indicând o ușoară pierdere a puterii de cumpărare pe termen de un an. În schimb, față de luna februarie 2026, câștigul salarial real a crescut la 106,1%.

Fluctuații pe parcursul anului

„Pe parcursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an”, a explicat Institutul Național de Statistică. Practic, salariile pot varia de la o lună la alta mai ales din cauza momentului în care sunt plătite prime și bonusuri, nu neapărat din cauza unei creșteri constante a veniturilor.

Sectorul bugetar: creșteri ușoare

În sectorul bugetar, evoluțiile au fost mai temperate: învățământul a înregistrat o creștere de 1,4%, sănătatea și asistența socială de 1,3%, iar administrația publică de 0,8% față de luna precedentă.

Per ansamblu, datele INS arată o creștere vizibilă a salariilor în martie, însă cu diferențe importante între sectoare și cu o dinamică influențată puternic de bonusurile ocazionale și de sezonalitatea plăților.