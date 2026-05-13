Prima pagină » Economic » INS: Producția industrială a crescut în martie, dar a scăzut față de anul trecut

INS: Producția industrială a crescut în martie, dar a scăzut față de anul trecut

Producția industrială din România a crescut în luna martie 2026 cu 11,6% față de luna anterioară, pe serie brută, arată datele Institutului Național de Statistică. După ajustarea în funcție de sezonalitate și numărul de zile lucrătoare, avansul este însă mult mai redus, de doar 0,3%.
INS: Producția industrială a crescut în martie, dar a scăzut față de anul trecut
Maria Miron
13 mai 2026, 11:01, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Datele INS arată o revenire pe termen scurt a industriei, însă cu efecte limitate atunci când sunt eliminate influențele sezoniere.

Comparativ cu martie 2025, producția industrială a scăzut cu 0,7% pe serie brută și cu 2,2% pe serie ajustată sezonier.

Pe ansamblul primului trimestru din 2026 (ianuarie-martie), industria a înregistrat un declin de 2% față de aceeași perioadă din 2025 pe serie brută și de 2,4% pe serie ajustată. Seria brută arată evoluția efectivă a producției industriale, fără ajustări sezoniere, în timp ce seria ajustată elimină influențele sezoniere și ale numărului de zile lucrătoare, pentru a reflecta mai clar tendința reală.

Rezultatele, trase în jos de industria prelucrătoare

INS arată că scăderea pe termen anual este determinată în principal de industria prelucrătoare, unde producția a coborât cu 3,2%.

În schimb, industria extractivă și sectorul energetic au înregistrat creșteri ușoare, între 1 și 3%, fără să compenseze însă pierderile din zona manufacturieră.

Evoluții diferite între sectoare

Susținută de creșteri de două cifre pe termen scurt (+24% față de februarie), pe partea de structură, industria extractivă a crescut atât lunar, cât și anual.

Industria prelucrătoare a avut un parcurs neuniform: creștere lunară de 13,3%, dar scădere anuală, ceea ce indică fluctuații mari în producție.

În același timp, energia electrică și termică a scăzut ușor față de februarie (-2,8%), dar a înregistrat creșteri pe termen anual (+3,6%).

Tablou general

Datele INS arată o creștere puternică în martie față de luna precedentă, însă pe ansamblu industria rămâne pe un trend negativ. Per total, evoluția indică o revenire pe termen scurt, dar fără confirmarea unei îmbunătățiri sustenabile.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Clădirea-gazdă pentru peste 650 de firme: afaceriști străini, contracte publice și societăți controversate au sediul pe hârtie într-o ruină din București
Libertatea
Cele 5 alimente pe care trebuie să le mănânci în luna mai, potrivit medicilor nutriționiști
CSID
Ca la noi la nimeni! Noile metrouri cumpărate de Metrorex nu pot fi folosite pentru că nu au aviz de funcționare
Promotor