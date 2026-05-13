INS: Producția industrială a crescut în martie, dar a scăzut față de anul trecut

Datele INS arată o revenire pe termen scurt a industriei, însă cu efecte limitate atunci când sunt eliminate influențele sezoniere.

Comparativ cu martie 2025, producția industrială a scăzut cu 0,7% pe serie brută și cu 2,2% pe serie ajustată sezonier.

Pe ansamblul primului trimestru din 2026 (ianuarie-martie), industria a înregistrat un declin de 2% față de aceeași perioadă din 2025 pe serie brută și de 2,4% pe serie ajustată. Seria brută arată evoluția efectivă a producției industriale, fără ajustări sezoniere, în timp ce seria ajustată elimină influențele sezoniere și ale numărului de zile lucrătoare, pentru a reflecta mai clar tendința reală.

Rezultatele, trase în jos de industria prelucrătoare

INS arată că scăderea pe termen anual este determinată în principal de industria prelucrătoare, unde producția a coborât cu 3,2%.

În schimb, industria extractivă și sectorul energetic au înregistrat creșteri ușoare, între 1 și 3%, fără să compenseze însă pierderile din zona manufacturieră.

Evoluții diferite între sectoare

Susținută de creșteri de două cifre pe termen scurt (+24% față de februarie), pe partea de structură, industria extractivă a crescut atât lunar, cât și anual.

Industria prelucrătoare a avut un parcurs neuniform: creștere lunară de 13,3%, dar scădere anuală, ceea ce indică fluctuații mari în producție.

În același timp, energia electrică și termică a scăzut ușor față de februarie (-2,8%), dar a înregistrat creșteri pe termen anual (+3,6%).

Tablou general

Datele INS arată o creștere puternică în martie față de luna precedentă, însă pe ansamblu industria rămâne pe un trend negativ. Per total, evoluția indică o revenire pe termen scurt, dar fără confirmarea unei îmbunătățiri sustenabile.