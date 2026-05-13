Oana Țoiu: „Am depășit un miliard de euro în schimburi comerciale cu Norvegia”. România, destinație pentru investitorii norvegieni

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat că România a depășit un miliard de euro în schimburi comerciale cu Norvegia, devenind, de asemenea, o destinație pentru investitorii norvegieni.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Ioana Târziu
13 mai 2026, 10:47, Economic
În cadrul semnării noilor granturi SEE și norvegiene, miercuri, Ministra de Externe Oana Țoiu a vorbit despre proiectele comune în apărare, a Norvegiei și României „fie că vorbim de zona de apărare aeriană, fie că vorbim de securitatea maritimă, un subiect de interes pentru România și pentru Norvegia și un subiect în care colaborăm și în formate internaționale”.

România are 500 de companii norvegiene

În ceea ce privește relațiile comerciale cu Norvegia, „am depășit pragul de un miliard de euro în schimburi comerciale, dintre care 700 de milioane de euro sunt exporturi ale României, bunuri și servicii produse de antreprenorii români de aici, bunuri și servicii care sunt și un garant al locurilor de muncă aici, exportate în Norvegia. Avem și 500 de companii norvegiene, care sunt investitori aici acasă și am discutat despre România ca destinație a investițiilor din Norvegia”, a precizat Țoiu.

De asemenea, printre proiectele comune se numără consolidarea serviciilor consulare, pentru a atinge standardele OCD, precum și un potențial parteneriat între Arhivele Diplomatice ale României și Arhivele Naționale ale Norvegiei, pentru a finaliza procesul de digitalizare și a pune la dispozițiea publicului larg memoria noastră colectivă.

Relație bilaterală între cele două țări

La nivelul institutelor de analiză și ale echipelor diplomatice se dorește inovarea și schimbul de bune practici: „încă din anii 70 și la începutul anilor 90, țările noastre s-au bazat pe o relație bilaterală consolidată, iar prietenia dintre România și Norvegie este un pilon de accelerare a creșterii”, a mai adăugat Oana Țoiu.

 

