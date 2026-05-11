Oana Țoiu anunță deblocarea „dosarului Casa Iorga” în urma unei întâlniri cu omologul albanez

Șefa diplomației române a transmis că a discutat subiectul cu omologul său albanez, Ferit Hoxha și că cele două părți au convenit asupra unor pași concreți pentru rezolvarea definitivă a dosarului Casa Iorga.

„Am deblocat, împreună cu omologul meu albanez Ferit Hoxa, o problemă care trena în relațiile noastre bilaterale de peste 30 de ani, și anume returnarea Casei Iorga din Saranda statului român. Am convenit, împreună, pe o foaie de parcurs pentru rezolvarea, fără alte amânări, a dosarului Casa Iorga”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Țoiu, dosar pe care îl consideră „una dintre cele mai frumoase istorii de prietenie între două popoare”.

Oana Țoiu a prezentat și istoria acestui dosar. „În 1932, regele Ahmed Zogu i-a dăruit lui Nicolae Iorga un teren pe malul Mării Ionice, la Saranda, drept mulțumire pentru cartea în care istoricul român scrisese, primul, istoria poporului albanez. Este un teren pe care Nicolae Iorga l-a donat doi ani mai târziu statului român și pe care s-a ridicat Institutul Român din Albania. Naționalizată sub comunism și vândută unui privat în 1992, Casa Iorga este, prin hotărâri judecătorești albaneze definitive din 2007, proprietatea statului român dar așteaptă de aproape 20 de ani să fie efectiv retrocedată. Acum am făcut pași concreți și avem o perspectivă clară de soluționare”, transmite ministra.

Pe lângă dosarul Casa Iorga, cei doi miniștri au abordat și alte teme de cooperare bilaterală și regională, inclusiv conectivitatea regională și proiectul Coridorului VIII, precum și sprijinul României pentru parcursul european al Albaniei.

Oficialii au discutat și „despre teme comune pe care le putem duce înainte împreună prin Inițiativa Central Europeană (a cărei președinție o deține România) și prin Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, a cărui președinție o vom prelua din iulie”.