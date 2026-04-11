Eric Adams, fostul primar al New Yorkului, a primit cetățenia albaneză

Fostul primar al New Yorkului, Eric Adams, a primit cetățenia albaneză, la câteva luni după ce a vizitat statul balcanic.
Iulian Moşneagu
11 apr. 2026, 13:26, Știri externe

Decizia a fost luată printr-un decret semnat de președintele Albaniei, Bajram Begaj, și publicat în Monitorul Oficial. Decretul precizează că cetățenia i-a fost acordată la cererea lui Adams, conform Bloomberg.

Adams a vizitat Tirana, capitala Albaniei, în octombrie, unde s-a întâlnit cu premierul Edi Rama și cu alți oficiali. Discuțiile au vizat cooperarea în turism, afaceri și tehnologie, iar Adams a lansat inclusiv ideea unei curse aeriene directe între New York și Albania.

„Sunt onorat să accept cetățenia onorifică albaneză, nu doar ca pe o distincție personală, ci și ca pe o reflectare a legăturii profunde și durabile dintre orașul New York și poporul albanez. New Yorkul găzduiește una dintre cele mai puternice comunități albaneze din America, muncitoare, mândră și profund înrădăcinată în orașul nostru. Accept această onoare în numele lor și ca o recunoaștere a valorilor comune care ne leagă: familia, reziliența, spiritul antreprenorial și angajamentul față de comunitate”, a scris Eric Adams într-o postare pe platforma X.

Legea albaneză permite președintelui să acorde cetățenia în cazurile considerate de interes național, fără aplicarea cerințelor standard privind rezidența. Deși astfel de decizii sunt adesea descrise drept onorifice, ele oferă statut juridic deplin, inclusiv dreptul de a deține pașaport.

Mandatul lui Adams s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, fiind urmat la conducerea orașului de Zohran Mamdani.

Recomandarea video

ANALIZĂ Va pune capăt războiul cu Iranul președinției lui Trump?
G4Media
Meteorologii Easeweather anunță o lună cum nu prea a mai fost în România: Ninsori și temperaturi de iarnă
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Prosport
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
Libertatea
Condimentul care nu trebuie pus, sub nicio formă, în ciorba de miel. O poți arunca la gunoi, dacă faci greșeala asta
CSID
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Promotor