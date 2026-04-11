Eric Adams, fostul primar al New Yorkului, a primit cetățenia albaneză

Decizia a fost luată printr-un decret semnat de președintele Albaniei, Bajram Begaj, și publicat în Monitorul Oficial. Decretul precizează că cetățenia i-a fost acordată la cererea lui Adams, conform Bloomberg.

Adams a vizitat Tirana, capitala Albaniei, în octombrie, unde s-a întâlnit cu premierul Edi Rama și cu alți oficiali. Discuțiile au vizat cooperarea în turism, afaceri și tehnologie, iar Adams a lansat inclusiv ideea unei curse aeriene directe între New York și Albania.

„Sunt onorat să accept cetățenia onorifică albaneză, nu doar ca pe o distincție personală, ci și ca pe o reflectare a legăturii profunde și durabile dintre orașul New York și poporul albanez. New Yorkul găzduiește una dintre cele mai puternice comunități albaneze din America, muncitoare, mândră și profund înrădăcinată în orașul nostru. Accept această onoare în numele lor și ca o recunoaștere a valorilor comune care ne leagă: familia, reziliența, spiritul antreprenorial și angajamentul față de comunitate”, a scris Eric Adams într-o postare pe platforma X.

Legea albaneză permite președintelui să acorde cetățenia în cazurile considerate de interes național, fără aplicarea cerințelor standard privind rezidența. Deși astfel de decizii sunt adesea descrise drept onorifice, ele oferă statut juridic deplin, inclusiv dreptul de a deține pașaport.

Mandatul lui Adams s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, fiind urmat la conducerea orașului de Zohran Mamdani.