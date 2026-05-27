FIFA, investigată pentru prețurile biletelor la Cupa Mondială 2026. Două state americane acuză practici abuzive

Ancheta vizează în special sistemul de „dynamic pricing”, prin care prețurile biletelor cresc în funcție de cerere, dar și presupuse practici înșelătoare privind locurile oferite fanilor, scrie Politico.

Anunțul a fost făcut miercuri de procurorul general al statului New Jersey, Jennifer Davenport, și de procurorul general al statului New York, Letitia James, într-un comunicat comun rar întâlnit pentru astfel de situații.

Cele două oficialități susțin că există numeroase plângeri din partea suporterilor care acuză FIFA de lipsă de transparență și de majorări exagerate ale tarifelor pentru meciurile Cupei Mondiale 2026.

FIFA, criticată pentru prețurile uriașe ale biletelor la Cupa Mondială

Potrivit investigațiilor preliminare și informațiilor publicate de presa americană, prețurile celor mai căutate bilete au ajuns la aproape 11.000 de dolari. Unele tichete care aveau inițial un preț de 6.730 de dolari au crescut până la 10.990 de dolari în doar câteva luni, în urma sistemului de tarifare dinamică folosit de FIFA.

Jennifer Davenport a criticat dur strategia organizației internaționale de fotbal, afirmând că procesul de cumpărare a biletelor s-a transformat într-un „labirint de confuzie, falsă raritate și prețuri imposibil de mari”.

Totodată, autoritățile susțin că mai mulți suporteri care au cumpărat bilete din categoria premium au fost ulterior informați că locurile lor nu mai corespund categoriei achiziționate inițial. FIFA ar fi introdus ulterior o subcategorie specială de locuri „front zone”, ceea ce a dus la retrogradarea unor bilete deja cumpărate.

Conflict înainte de Cupa Mondială 2026

Tensiunile dintre FIFA și autoritățile din New Jersey durează de mai multe luni. Guvernatoarea statului, Mikie Sherrill, a criticat în repetate rânduri costurile uriașe suportate de administrația locală pentru infrastructură, securitate și modernizarea stadionului MetLife, arena care va găzdui opt meciuri ale Cupei Mondiale 2026.

Conflictul s-a amplificat după ce autoritățile locale au anunțat bilete de tren de 150 de dolari pentru transportul fanilor către stadion. Ulterior, prețul a fost redus la 98 de dolari prin sponsorizări private.

În paralel, FIFA și comitetul de organizare au decis să ofere 1.000 de bilete la prețul de 50 de dolari pentru locuitorii din New York City, decizie interpretată de oficialii din New Jersey drept o marginalizare a statului care găzduiește efectiv meciurile.

FIFA riscă probleme majore de imagine înainte de Cupa Mondială 2026

Ancheta deschisă de procurorii generali din New Jersey și New York reprezintă o nouă lovitură de imagine pentru FIFA înaintea celui mai mare eveniment fotbalistic al planetei.

Până în acest moment, reprezentanții FIFA nu au oferit un punct de vedere oficial privind acuzațiile formulate de autoritățile americane.