FIFA a lansat imnul oficial al Cupei Mondiale 2026: Shakira revine cu o nouă piesă pentru cel mai așteptat turneu de fotbal

Cântăreața columbiană Shakira a lansat piesa „Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026, alături de artistul nigerian Burna Boy.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 mai 2026, 16:03, Știrile zilei
Artista a anunțat lansarea videoclipului printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

„Suntem gata! Videoclipul pentru  DAI DAI, cântecul official al Campionatului Mondial FIFA 2026 este aici!”, a scris Shakira.

Vedeta le-a mulțumit și fotbaliștilor care apar în clip. Printre aceștia se numără Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Luis Diaz, Harry Kane, Erling Haaland, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Alphonso Davies, Takefusa Kubo și Santiago Gimenez.

Videoclipul combină imagini de stadion, secvențe spectaculoase de joc și cadre dedicate marilor staruri ale fotbalului mondial. Piesa are influențe latino și afrobeat și face parte din campania oficială FIFA pentru turneul din 2026, organizat în SUA, Canada și Mexic.

Shakira revine după succesul global „Waka Waka”

Nu este prima colaborare a Shakirei cu FIFA. Artista a interpretat și „Waka Waka (This Time for Africa)”, imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, găzduită de Africa de Sud.

Piesa a devenit unul dintre cele mai de succes imnuri din istoria competiției. „Waka Waka” a depășit miliarde de vizualizări pe YouTube și a dominat topurile muzicale internaționale.

Shakira a revenit și la Cupa Mondială din 2014, când a lansat „La La La (Brazil 2014)”.

De-a lungul timpului, mai multe imnuri oficiale FIFA au devenit hituri globale. Printre cele mai cunoscute se află „La Copa de la Vida” a lui Ricky Martin pentru CM 1998, „Wavin’ Flag” a lui K’naan pentru CM 2010 și „We Are One (Ole Ola)” interpretată de Pitbull, Jennifer Lopez și Claudia Leitte pentru turneul din Brazilia 2014.

Cupa Mondială FIFA 2026 va fi prima ediție organizată în trei țări și prima cu 48 de echipe participante.

