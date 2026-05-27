E oficial: Daniel Pancu a semnat cu FC Rapid: Aşteptam ziua asta. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese

Daniel Pancu revine pe banca Rapidului după o pauză de șase ani.

Anunțul a fost făcut chiar de reprezentanții clubului din Giulești într-o postare pe Facebook.

„Daniel Pancu s-a întors ACASĂ! Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028. (…) Cu aceeași pasiune. Cu aceeași inimă vișinie. Bine ai revenit acasă, Pancone! Bun venit, mister!”, anunță FC Rapid pe Facebook.

Pancu s-a declarat încântat de revenirea sa la Rapid în postura de antrenor.

„E o zi minunată, așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese. Sper să fim inspirați, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanți. Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate și să facem din nou clubul acesta să strălucească! Uniți suntem invincibili!”, a spus Daniel Pancu după ce a devenit oficial antrenorul Rapidului, potrivit postării clubului pe Facebook.

În urmă cu câteva ore, CFR Cluj anunța încheierea colaborării cu Pancu, venit la club în noiembrie 2025.

„Clubul CFR 1907 Cluj și antrenorul Daniel Pancu au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Venit la CFR Cluj în noiembrie 2025, acesta a condus echipa în 28 de partide, reușind intrarea în play-off și calificarea echipei în preliminariile UEFA Conference League la finele unui sezon încheiat pe podium. Îi mulțumim, pe această cale, pentru munca depusă în acest sezon pe banca echipei noastre!”, se arată în postarea făcută de CFR Cluj.