Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj: E posibil să fiu singurul nebun din club care se mai gândește la campionat

„E posibil să fiu în continuare singurul nebun din clubul ăsta care se mai gândește la campionat. Așa simt eu, dar nu e terminat nimic”, a spus Daniel Pancu, joi, în conferința premergătoare partidei de la Pitești, cu FC Argeș, de vineri seară, din etapa a 5-a din play-off-ul Superligii de fotbal.

Pancu a subliniiat că diferențele dintre echipe sunt mici și că mici detalii pot schimba radical configurația clasamentului.

„Există mult echilibru, sunt detalii în jocuri, momente de formă, momente de inspirație sau neinspirație ale antrenorilor și, v-am spus, eu încă mai cred în câștigarea titlului”, a adăugat Pancu.

Tehnicianul a amintit și momentul care, în opinia sa, a influențat decisiv parcursul CFR‑ului.

„Cred că momentul decisiv al play-off-ului de până acum a fost golul cu Cluj primit în ultimul minut (n.r. – meci pierdut de CFR cu U Cluj, scor 1-2). Ăla e golul care a inclinat mult balanța în favoarea lor și în defavoarea noastră. Dar, mai sunt multe puncte puse în joc”, a spus antrenorul.

CFR Cluj se află la opt puncte de prima poziție, ocupată de U Cluj, cu șase etape rămase de disputat.

Pancu este de părere că Hagi este cel mai potrivit pentru postul de selecționer

Pancu a vorbit și despre situația fotbalului românesc, în contextul informațiilor privind numirea lui Gică Hagi la echipa națională.

Antrenorul CFR consideră că alegerea este una potrivită, dar avertizează că redresarea fotbalului intern depinde de investiții și de promovarea jucătorilor români.

„E o alegere foarte bună. Cunoaște jucătorii foarte bine. E o misiune grea în momentul de față, dar trebuie să fim cu toții alături, să punem cumva umărul la redresarea fotbalului românesc. Iar Gică Hagi e, cu siguranță, persoana, din punctul meu de vedere, alături de Edi Iorbanescu, în acest moment, care să conducă echipa națională. (…) Dar, până nu vom avea din nou rezultate în cupele europene și cluburile nu vor investi masiv – nu știu, în fiecare echipă să fie măcar 3-4 jucători români titulari, va fi foarte greu”, a declarat Pancu.

Tehnicianul a precizat, totodată, că își dorește să continue pe banca echipei din Cluj.

„Îmi doresc enorm să îndeplinesc obiectivul și să continui aici”, a spus el.