Lucescu îi laudă pe Hagi și Pancu, dar critică mentalitatea fotbaliștilor români! ,,Nu sunt luptători adevărați, cedează ușor”!

Deși în sezonul recent încheiat PAOK nu a mai reușit să câștige vreun trofeu, Lucescu se declară mulțumit de fotbaliștii săi și anunță că, cel puțin deocamdată, nu este interesat să schimbe locul de muncă. Răzvan a comentat și ultimele evenimente de la Rapid, acolo unde tocmai a revenit Daniel Pancu ca antrenor și a dezvăluit care este alesul său din tripleta Nicolae Dobrin- Gică Hagi-Ilie Balaci.

Reporter: Întrebarea nu este una ușoară. Dacă ar fi să pleci din Grecia, ce echipă din România ai vrea să antrenezi?

Răzvan Lucescu: Nu am ce să-ți răspund. Mie nu îmi place și nu mă simt… Deocamdată sunt acolo. Nu știu ce voi face mâine, poimâine, peste un an!

Reporter: Tatăl tău , Mircea Lucescu, a avut la un moment dat o discuție cu Dan Șucu ca să vină la Rapid. Tu știi ceva, ai vorbit cu tatăl tău despre așa?

Răzvan Lucescu: Tata să meargă la Rapid? Nu, nu, nu știu de așa ceva.

Reporter: Ai rămas în relații bune cu George Copos. Ce crezi, ar fi posibil ca vreodată dînsul să revină în fotbal ca investitor?

Răzvan Lucescu: (n.r.- e surprins de întrebare!) Cu siguranță că a rămas foarte atașat de Rapid. Dar să răspund dacă va dori să se întoarcă în fotbal, asta nu știu, nu pot să răspund. Nu pot să spun pentru că nu sunt eu în pielea domnului Copos! Chiar nu îmi dau seama, nici nu m-am gândit la așa ceva.

Reporter: Tu ai avut relații foarte bune cu antrenorul Stelei din perioada anilor 2000, Cosmin Olăroiu. O relație de respect care s-a menținut în timp, nu?

Răzvan Lucescu: Bineînțeles! El pe mine m-a inspirat! S-a apucat de antrenorat mult înaintea mea și a fost o sursă de inspirație când am început să antrenez, îmi doream să ajung și eu la nivelul la care ajunsese el. Viața ne-a adus pe amândoi în situația de a trăi satisfacții imense.

Reporter: Pancu s-a întors la Rapid. Ce părere ai?

Răzvan Lucescu: Aș putea să compar, chiar dacă nu este foarte corect, situația venirii lui Daniel la Rapid cu situația lui Gică Hagi la echipa națională. Daniel e unul care iubește Rapidul, a iubit tot timpul această echipă. Cred că ăsta e visul lui cel mai mare să câștige cu Rapid un trofeu. E clar că el e foarte iubit de rapidiști, e foarte apreciat. Rămâne să aibă și șansă și capacitatea de a gestiona toată această presiune foarte mare. Mi-a arătat că la CFR Cluj a făcut o treabă extraordinară!

Reporter: În opinia ta, care a fost mai mare: Nicolae Dobrin, Gică Hagi sau Ilie Balaci?

Răzvan Lucescu: I-am prins pe toți, pe Dobrin cel mai puțin. Îmi aduc aminte de un meci memorabil în ,,Ștefan cel Mare” când Argeșul a câștigat acel campionat chiar cu golul lui Dobrin, rezultatul fiind 4-3 pentru argeșeni. Dar Hagi este Hagi, rămâne Hagi, în plus el a și câștigat enorm pe plan internațional!

Reporter: Hagi tocmai a preluat echipa națională. Sunt șanse de calificare la următorul turneu final?

Răzvan Lucescu: Hagi trebuia să vină antrenor al echipei naționale pentru că el a însemnat enorm pentru fotbalul românesc. Este un tip pasionat de fotbal, transmite o anumită educație jucătorilor. Calificarea nu depinde doar de Hagi. O calificare depinde de foarte mulți factori, în primul rând de o anumită conjunctură. Fotbalul românesc nu are o bază importantă de selecție. Noi avem talente, suntem o nație care naște talente, dar suferim foarte mult la ewducație, la mentalitate. Nu suntem luptători adevărați, cedăm foarte ușor! Neavând o bază mare de selecție nu știi niciodată ce se întâmplă.