Presa olandeză: „Hagi, cel mai mare fotbalist din toate timpurile, îi urmează lui Lucescu la Națională”

În timp ce presa internațională și, mai ales, cea europeană, acordă prea puțină atenție revenirii lui Gică Hagi la cârma Naționalei de fotbal a României, presa olandeză este printre puținele care reține momentul.
Nos.nl scrie îi face o scurtă caracterizare marelui Gheorghe Hagi, care se reîntoarce în postura de antrenor al Naționalei României.
Acesta a mai fost în această calitate în 2001, dar a plecar după șase luni, în urma unei campanii de calificare eșuate la Campionatul Mondial.
„Hagi a mai lucrat ca antrenor în Turcia, la Bursaspor și Galatasaray, dar și la cluburi românești”, notează publicația, care-l numește pe Hagi „cel mai mare fotbalist din toate timpurile”:
„România, sub conducerea lui Lucescu, nu a reușit nici ea să se califice la Campionatul Mondial. A pierdut în fața Turciei în play-off. La scurt timp după aceea, Lucescu a suferit un atac de cord.
Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, a jucat pentru Real Madrid și FC Barcelona, printre altele. În 1983, Lucescu, care era și antrenorul naționalei la acea vreme, i-a oferit debutul în echipa națională.
Hagi, supranumit „Maradona Carpaților”, își va începe cariera la echipa României în iunie, cu meciuri amicale împotriva Georgiei și Țării Galilor”, scrie publicația citată.
Urmându-i lui Lucescu la doar două săptămâni de la moartea acestuia, Hagi face un gest profund simbolic: el își asumă o responsabilitate uriașă cu echipa care a ratat Mondialul.
În plus, Hagi are o datorie față de o generație, ca unul care a construit Academia din Constanța tocmai pentru că-i păsa de viitorul fotbalului românesc.