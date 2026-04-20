Gheorghe Hagi, prezentat ca noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României: „Este o onoare cu o mare responsabilitate”

„Este o onoare cu o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător. Sper să o fac și ca antrenor, pentru că tot ce contează, până la urmă, e să performezi, să ai succes”, a declarat Gheorghe Hagi.

Numirea lui Hagi vine după finalizarea negocierilor cu FRF, fostul căpitan al naționalei fiind prima opțiune pentru înlocuirea regretatului Mircea Lucescu.

Acesta a detaliat principalele direcții ale proiectului său, punând accent pe obiective ambițioase, stil de joc bazat pe posesie și presiune, dar și pe selecția jucătorilor.

„Strategia pe care trebuie să o avem (…) vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de îndrăznețe. În sensul că îmi place să câștig, îmi place să am victorii cât mai multe și cred că lucrul care te face fericit este acesta. Cred că unul din obiectivele cele mai importante este ca echipa națională, împreună cu stafful, cu noi, conducerea, să-i facă mulțumiți pe suporteri și îi mulțumești atât timp cât aduci foarte multe succese, performanțe foarte mari”, a declarat Gheorghe Hagi.

Noua identitate a echipei naționale

Acesta a prezentat și identitatea pe care vrea să o imprime echipei naționale.

„Jucătorul trebuie să știe să atace, să știe să se apere. Principiile de bază pe care le avem sunt posesie și presiune. Posesia prin partea ofensivă, presiunea prin partea defensivă. Dacă ai jucători care fac lucrul acesta, cu siguranță că o să ai o echipă care o să știe să atace și să se apere. Bineînțeles că în cele două există tranziție, când pierdem mingea, dar trebuie să o recuperăm, lucruri fundamentale pentru a câștiga”, a mai spus Hagi.

„Îmi place să folosesc și sistemele cu patru fundași și sistemele cu trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici. Ofensiv să încercăm să fim noi, să atacăm, iar defensiv să ne pliem în funcție de adversar”, a adăugat el.

Selecția, un capitol principal

De asemenea, Hagi a adus în discuție și modul de selecție.

„Selecția face diferența. Cele două criterii pentru echipa națională sunt ca jucătorii să aibă experiență internațională (…) Pentru că ne luptăm cu cei mai buni, trebuie să putem să ne luptăm cu ei și automat trebuie să ai jucători care să fie europeni (…) Criteriul numărul doi: cei mai buni din România. Deci, ca să vii la echipa națională, trebuie să fii unul dintre cei mai buni din România. Iar cu aceste două criterii vom încerca să construim succesul cu jucătorii care ne vor veni, să le cultivăm personalitatea lor, pentru că trebuie să ne asumăm și trebuie să luăm decizii. Iar în jucător lucrul cel mai important în teren trebuie să aibă personalitate, să-și asume și să ia deciziile. Bineînțeles, cu o mentalitate foarte bună, care în timp se poate construi, de a lua decizii foarte bune și de a deveni învingători”, a mai spus Hagi.

Hagi a subliniat că performanța va fi criteriul principal al mandatului său.

„Cred, sunt convins și am curaj că putem să realizăm lucruri frumoase. Bineînțeles că timpul ne va da răspuns. Dar, sunt foarte încrezător și sper că și ca antrenor să fac performanțe însemnând calificări sau victorii la fiecare meci”, a conchis noul selecționer.