Tenis. Errani și Vavassori au câștigat din nou Roland Garros la dublu mixt, după o revenire spectaculoasă

Italienii Sara Errani și Andrea Vavassori au câștigat joi, pentru al doilea an consecutiv, trofeul de dublu mixt de la Roland Garros, după o finală dramatică în care au revenit și i-au învins pe americanul Evan King și pe canadiana Gabriela Dabrowski cu 4-6, 6-3, 10-4, scrie ATP Tour.

Perechea italiană a dominat tie-break-ul decisiv disputat pe arena Philippe Chatrier și a devenit primul duo care își apără titlul la Roland Garros după croatul Ivan Dodig și taiwaneza Latisha Chan, care au reușit aceeași performanță în 2018 și 2019.

Victoria de astăzi confirmă forma excelentă a celor doi italieni, care au câștigat acum patru titluri de dublu mixt în ultimele șapte turnee de Grand Slam. În această perioadă intră și două trofee consecutive la US Open, obținute în 2024 și 2025.

Errani și Vavassori, favoriții numărul unu ai competiției, au avut nevoie de 79 de minute pentru a-și asigura un nou titlu și pentru a continua una dintre cele mai de succes colaborări din circuitul de dublu mixt din ultimii ani.

La ceremonia de premiere, Sara Errani a avut un discurs emoționant despre succesul obținut acum la Paris și despre relația apropiată cu partenerul său.

„Pentru mine, este încă un vis. Toate visurile mele s-au împlinit aici. Andrea, eşti cel mai bun prieten al meu. Să împărtăşesc acest moment cu tine este ceva incredibil. Îmi place să joc alături de tine şi este atât de distractiv.”, a spus Errani pe teren.

La rândul său, Andrea Vavassori a transmis un mesaj la fel de emoționant.

„Mulţumesc, Sara. Eşti cea mai bună prietenă a mea. Mă faci un jucător mai bun şi o persoană mai bună. Eşti prima persoană cu care vreau să vorbesc după ce pierd un meci.”, a spus Vavassori.

Titlul acesta este al zecelea trofeu major din cariera lui Errani. Jucătoarea în vârstă de 39 de ani a câștigat șase turnee majore la dublu feminin, inclusiv două titluri la Roland Garros, pe lângă succesul său la dublu mixt.

Între timp, Vavassori rămâne în cursa pentru un al doilea trofeu în aceste două săptămâni, ajungând în semifinalele la dublu masculin alături de Simone Bolelli.