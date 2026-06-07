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Roland Garros: Alexander Zverev și Flavio Cobolli luptă pentru primul lor titlu de Grand Slam

Alexander Zverev, numărul 3 mondial, și outsiderul italian Flavio Cobolli se vor înfrunta duminică, de la ora 16:00 în finala turneului de la Roland Garros.. După trei finale de Grand Slam pierdute în carieră, Zverev are o oportunitate de aur de a cuceri primul său titlu major.
Roland Garros: Alexander Zverev și Flavio Cobolli luptă pentru primul lor titlu de Grand Slam
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 iun. 2026, 12:56, Sport
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Șansa lui Zverev

Alexander Zverev are șansa de a câștiga primul titlu de anvergură din carieră după ce spaniolul Carlos Alcaraz s-a retras și eliminarea sârbului Novak Djokovic sau a lui Jannik Sinner. 

Până în prezent, Zverev a câștigat trei titluri ATP (la Hamburg, București și Acapulco) și a pierdut trei finale de Grand Slam(US Open 2020, Roland-Garros 2024 și Australian Open 2025), relatează Le Figaro

Cobolli, marea surpriză

De cealaltă parte, Flavio Cobolli, în vârstă de 24 de ani, este marea surpriză a acestei ediții. Jucătorul italian nu trecuse niciodată dincolo de faza sferturilor de finală la un turneu de Grand Slam. 

Parcursul jucătorilor

Zverev a trecut în primul tur de francez Benjamin Bonzi, (6-3, 6-4, 6-2), în turul al doilea de cehul  Machac (6-4, 6-2, 6-2). Primul set pierdut a venit în turul al treilea în fața lui Quentin Halys, pe care l-a învins însă cu 6-4, 6-3, 5-7, 6-2. În optimi și sferturi, Zverev a câștigat în trei seturi meciurile cu De Jong (7-6, 6-4, 6-1) și cu spaniolul Rafael Jodar (7-6, 6-1, 6-3). 

În semifinala cu Menšík. Zverev a cedat cel de-al doilea său set din întregul turneu, dar s-a impus în cele din urmă cu 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. 

Astfel, Zverev a acumulat 14 ore și 3 minute de joc în drumul său spre ultimul act. 

Pentru a ajunge în finală, Cobolli a trecut de Pellegrino (6-4, 7-6, 6-3), de chinezul Wu (6-4, 6-4, 6-4) și de americanul Learner Tien (6-2, 6-2, 6-3). 

În optimi italianul a trecut de americanul Svajda, cu 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. În sferturi, deși a pierdut primul set, Cobolli a revenit și l-a eliminat pe Félix Auger-Aliassime, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. 

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